Pferde erleben auf der Pferdemesse HORSICA 2020 in Kassel

Anzeige

Pferde erleben auf der HORSICA 2020 in Kassel

Vom 20. – 22. März 2020 findet die Breitensport-Pferdemesse HORSICA in der Messe Kassel statt und lädt Sport- und Freizeitreiter, Tierfreunde und Familien zu einem abwechslungsreichen Besuch ein – Reitershopping zum Saisonbeginn inklusive! Im online-Ticket ist die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel enthalten, und das Parken ist für Besucher kostenlos.

Geboten wird eine vielseitige Messe in drei Doppelhallen rund ums Thema Pferdehaltung und Reitsport. Eine breite Auswahl von Anbietern präsentiert Reitmode, Reitsportartikel, Pferdefutter- und Pflegemittel sowie Zubehör in verschiedensten Preislagen und für jeden Geschmack. Für Unterhaltung ist gesorgt: Ein buntes, abwechslungsreiches Programm mit Akteuren und Reitgruppen, zum großen Teil aus der Region, zeigt die ganze Vielfalt der Möglichkeiten rund ums Pferd. In der HORSICA-Manege wird es ständig verschiedene Darbietungen zu sehen geben, hier kann man zwischen Quadrillen und Voltigierern, Fahrsport und Horsemanship, Dressur und Zirkuslektionen verschiedenste Rassen hautnah erleben und staunen, was für Möglichkeiten es im Reitsport gibt.

Freuen Sie sich auf die bekannte Bloggerin Annica Hansen, die Stuntreiterin Yvonne Gutsche (Double Divide Ranch), Dressurstunden mit Klaus Harms und viele andere Highlights.

Wissen ist nicht langweilig: Wertvolle Informationen auf unterhaltsame Weise vermitteln zwei Seminarreihen mit ausgesuchten Referenten im Balios-Ring und im Vortragsbereich. Hier wird an drei Tagen wertvolles Wissen in einer großen Themenvielfalt vermittelt. An allen Tagen stehen Ihnen interessante Mediziner, Trainer und Spezialisten nach den Vorträgen für Ihre Fragen zur Verfügung und bieten weitere Infos an ihren Ständen an. Zu sehen ist auch die Lehrschau Dr. Ende, Live Airbrush, Zuschauen beim Glasgravuren und der Verband der Freizeitreiter bietet einen aktiven Kinderbereich an: Familiengerechtes Entertainment pur rund ums Pferd! Alle Programme sind im Eintrittspreis inbegriffen. Am Sonntag wird es spannend und laut: An unserem Familientag können die Jüngsten sich in der „HORSICA Youngsters Trophy“ präsentieren – der Sieger wird per Applausmessung ermittelt. Anmelden ist bereits möglich, die Ausschreibung finden Sie über die Website www.horsica.com unter „Programm“.

Vor allem gibt es mit Sicherheit den ganzen Tag über Hunderte schöner Pferde vieler Rassen zu sehen: Hier kann man hautnah Pferde erleben und sich Appetit aufs Reiten holen. Wer aktiv mitmachen möchte, kann sich über die Website für das Active Team bewerben und auf der HORSICA als Praktikant ganz nahe am Puls der Messe mitwirken und tolle Pferde und Reiter auch hinter den Kulissen erleben.

Informationen zur Messe erscheinen laufend auf der Website www.horsica.com , auf Facebook unter „horsicamesse“ oder auf Instragram (@horsica).

Birgit Wolf

Messe & Marketing GmbH