Pferde Job bei HUFGEFLÜSTER "Wir brauchen dringend Verstärkung"

Pferdejobs bei HUFGEFLÜSTER:

"Wir brauchen dringend Verstärkung"

Gestartet sind wir 1996 drei Mann (Frau) Team. Bis 2006 hat sich daran nicht viel geändert. Danach wir ca. fünf offizielle Hufflüsterer + Zuarbeiter. Nun haben wir Anfang 2017 aufgabenmässig wieder mal eine Kapazitätsgrenze erreicht, die neue Weichenstellungen erfordert. Kein Wunder ist das, weil sich das "Geschäft" mit den Online Medien im Internet doch gewaltig verändert und vervielfältigt hat. Und das Internet ist längst der Wachstumsmarkt schlechthin - im Gegenteil - es macht gerade jetzt einen weiteren gewaltigen Schub nach vorne durch den Einzug in die Handy und TV Geräte. Derzeit beschäftigt uns das Thema Social Media und das bewegte Bild, also Filme und Videos, im Internet besonders. Es gibt also viel zu tun in jeder unserer Medien-Abteilungen bei Zeitung und FLÜSTIS Pferdemessen, bei Videomagazin, HUFGEFLÜSTERTV, bei FLUESTIS Media Producion.

Wir brauchen also dringend Verstärkung. Anfragen diesbezüglich sind bitte an unsere Redaktion richten: Impressum

Folgende Bereiche sind bei uns derzeit zu besetzen:

- Unterstützung beim Einstellen und Veröffentlichen von Artikeln und Terminen

- Unterstützung im Anzeigenverkauf / Mediaberatung, gerne auch "nur" als Tippgeber oder Terminierer

- Unterstützung bei Interviews vor der Kamera oder beim Filmen,

- Unterstützung bei der Foto, Film und Grafik Bearbeitung

Gerne arbeiten wir mit selbstständigen Kollegen oder Firmen zusammen. Alle Positionen können vom Home Office aus ausgeführt werden. Das Interview- und Filmthema erfordert aber eine Präsenz vor Ort. Hier suchen wir mittelfristig bundesweit selbstständig arbeitende Teams aus dem Filmproduktionsbereich. Für den Großraum München oder dem Großraum Weimar in Thüringen suchen wir auch Einzelpersonen, entweder aus dem Interview / Moderatorenbereich oder aus dem Film und Video Aufnahmebereich. Es handelt sich bei allen Positionen nicht um Tätigkeiten im Angestellten Status. Die meisten Tätigkeiten können dafür aber auch, wenn gewünscht, nebenberuflich ausgeübt werden.

Wir freuen uns jedenfalls auf neue Mitstreiter und Mitstreiterinnen!

Anfragen und Bewerbungen bitte an die Redaktion HUFGEFLUESTER.EU