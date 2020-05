"PFERDE SIND SEHR MUSIKALISCH UND HABEN AUCH EINEN GUTEN GESCHMACK!"

"PFERDE SIND SEHR MUSIKALISCH...

...UND HABEN AUCH EINEN 'GUTEN' MUSIK GESCHMACK,

FRESSEN SAFTIGES GRAS UND HÖREN DABEI GERNE BLUEGRASS!"

In Insider Kreisen ist bekannt, daß Pferde und Pferdefreunde auch Musikfreunde sind. Kein Wunder, Musik beruhigt die Gemüter und macht gute Laune. Bei vielen Veranstaltungen treten Pferde zu unterschiedlichsten Musikrichtungen auf, nicht nur im Dressur Reitsport, sondern auch bei Ausbildungsmaßnahmen. Es gibt sogar Musikreiten, also Reiten zur Musik in der Reitbahn mit verschiedenen Figuren zur jeweigen pasenden Musik. Und dabei haben alle ihren Spaß Sehr begehrt, nicht nur bei den Pferden, ist z.B. Campfire Music, also der Sound, den die Musiker nach ihren Ausritten am Lagerfeuer zur allgemeinen Entspannung gerne präsentieren. Beliebt natürlich besonders bei Westernreitern und Wanderreitern, aber nicht nur. Hier wird häufig auch Countrymusic und die konzertante Variante Bluegrass Musik aufgespielt. Die Musikrichtung Bluegrass erlebt auch im deutschsprachigem Bereich einen regelrechten Aufschwung. Da derzeit Corona bedingt viele öffentliche Veranstaltungen nicht durchgeführt werden können, möchten wir unseren Lesern und Leserinnen hier einen neuen Musiksender vorstellen, der sich im Besonderen mit der Musikrichtung Bluegrass und Americana Music widmet.

Den noch jungen Sender Bluegrass Jamboree Radio betreibt Rainer Zellner, der in der Szene hinlänglich als Veranstalter mit seiner erfolgreichen Veranstaltung Bluegrass Jamboree seit vielen Jahren jährlich europaweit tourt und dabei mit den angesagtesten Amerikanischen Bands in den besten Häusern und Musikbühnen Europas auftritt. In seinem Radiosender moderiert er dabei als MandoYogi, seinem Spitznamen. Das Radioprogramm läuft rund um die Uhr und wird weiter Zug um Zug ausgebaut.

Interesse da mal reinzuhören - Ja? . dann nix wie los. Aber Vorsicht, mache bekommen davon einen Bluegrass Virus, aber keine Sorge, das nichts mit Corona o.ä. zu tun. Alle Daten zum Sender findest Du gleich unterhalb!

Viel Spaß beim Anhören dieser tollen, mitreissenden und gefühlsbetonten, handgemachten Musik wünscht

Bernhard Schormair

Präsident Munich Bluegrass Friends e.V.

gemeinnütziger Verein

Rainer Zellner, alias Mandoyogi vom Radiosender Radio Bluegrass Jamboree, KLICK Facebook