Pferde Webstar Anita von Girlietainment bei HUFGEFLÜSTERTV auf der Pferd International München Riem

Pferde Webstar Anita von Girlietainment

bei HUFGEFLÜSTER TV

auf der Pferd International in München Riem

Pferde Webstar Anita vom YouTube Kanal Girlietainment im HUFGEFLÜSTER Messestudio

Foto: Manfred Schulze

"Do legst die nieda", wie der Bayer so schön sagt, wenn etwas Aussergewöhnliches passiert ist. So auch Hufflüsterer Bernhard, als er Pferde Webstar Anita von Girlietainment auf der großartigen Pferdemesse entdeckt hat. Anita war ständig umkämpft bei ihrer Anhängerschaft, den Fans der Szene, die sie in Schlangenreihen wartend, um ein Autogramm natürlich mit einem dem begehrten Selfie gebeten haben. Die Österreicherin Anita ist echt ein grosser Star dieser Szene.

Wie er es gemacht hat, weiß niemand so genau, aber Hufflüsterer Bernhard hat selbst die Anita direkt ins HUFGEFLÜSTER Messestudio auf der Pferd International in München Riem auf der Olympia Reitanlage gebracht.

Das Video Interview mit der Anita ist jedenfalls sehr gut geworden und wir werden es Euch in Kürze hier zeigen können.Begeisterte Zuschauer waren sofort herumgestanden und haben fleißig applaudiert. Ja die Anita hat nicht nur die ganze HUFGEFLÜSTER Mannschaft in Verzückung gebracht. Na, ja - ihr Zuschauer werdet es ja bald sehen...

Hufflüsterer Bernhard