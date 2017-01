Pferdefilm - Der Weg des Pferdes - ein Dokumentarfilm

Video Pferdemagazin HUFGEFLUESTER TV

- Der Weg des Pferdes -

ein Dokumentarfilm:

Ein Film von stormymayproductions

Film Synopsis:

Sehen Sie den Film, den Changing Lives ist...



"Der Weg des Pferdes' - dieser Dokumentarfilm erkundet die Zukunft der Pferde-menschlichen Beziehungen. Erzählt wird von Pferdetrainern wie Stormy May, ergänzt mit Interviews heute führender Horsemanship Lehrern und Visionären, Alexander Nevzorov, Klaus Hempfling, Linda Kohanov, Mark Rashid, Carolyn Resnick und pferdeartigen Künstler Kim McElroy.



