Pferdefilm - Sarah und Harley - Eine Freundschaft für immer

Video Pferdemagazin HUFGEFLUESTER TV

- Sarah und Harley -

Eine Freundschaft für immer...

Ein Film von KSMFILM

Auf DVD und Blu-ray von NewKSM

Harley ist ein wertvolles Rassepferd mit königlicher Blutlinie, das ein erfolgreiches Rennpferd werden soll. Das überharte Training seines Besitzers bringt das Tier jedoch an die Grenzen seiner Belastbarkeit, und als dann auch noch ein Unfall passiert, nimmt Harley Reißaus. Sarah (Kirstin Dorn), die Tochter des Ranchers Miller (Christopher Atkins, „Die blaue Lagune"), findet Harley, und kümmert sich um ihn, da sie seinen rechtmäßigen Besitzer nicht ausfindig machen kann. Sarah entdeckt schnell Harleys außergewöhnliche Qualitäten als Dressurpferd und nimmt mit ihm an Wettbewerben teil, was auch seinem ursprünglichen Besitzer nicht verborgen bleibt, der sein teures Pferd natürlich wiederhaben möchte...



„Sarah und Harley" ist ein Film, der längst nicht nur für Pferde-Fans sondern für die ganze Familie interessant ist! Mit Christopher Atkins und der bezaubernden Kirstin Dorn ist dieses spannende Abenteuer hervorragend besetzt.