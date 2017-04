Pferdeflüsterer Peter Daxer - Diedorf - Seminar Nachbericht - „WENIGER IST MEHR!“

Pferdeflüsterer Peter Daxer - Seminar Nachbericht:

„WENIGER IST MEHR!“



Beim 2-tägigen Seminar bekamen wir bei uns im Stall von Peter Daxer einige neu Impulse zum natürlichen Umgang mit unseren Pferden. Die persönliche Beziehung zum Pferd stand dabei im Vordergrund. Dabei lernten wir, dass es vor allem an uns selbst liegt ein gutes Körpergefühl, klare Ziele und positive Gedanken zu entwickeln bevor wir mit unseren Pferden in Kontakt treten. Getreu dem Leitsatz „So fein wie möglich, so bestimmt wie notwendig“ arbeiteten wir daran sowohl im Training als auch im täglichen Umgang unseren Pferden die Chance zu geben schon auf die kleinste und sanfteste Aufforderung hin zu reagieren und diese Kooperation mit Entspannung und Lob zu fördern. Denn nur so können sie sich ohne Druck entwickeln und sensibel werden für feine Hilfen.

Vielen Dank an alle Beteiligten und an Johanna, unsere Gastgeberin!

