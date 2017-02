Pferdeflüsterer Peter Daxer

Erfolgreiches Seminar am Eckhof II in Kleinberghofen am 18./19.02.2017

Der Nachbericht

Ein Gefühl der Leichtigkeit – da waren wir uns alle einig

Peter Daxer schafft es, Mensch und Pferd zusammenzuführen. Wir haben vieles gelernt, allem voran, dass wir nicht denken sollen, sondern einfach machen – Gehen in aufrechter Körperhaltung (Aufrichtigkeit), mit Respekt und Vertrauen zwischenmenschliche und „tierische“ Beziehungen zu knüpfen.

Führen, Verantwortung übernehmen, Führung abgeben und sich anlehnen. Wir durften erfahren, das alles in die Pferdewelt zu übertragen. Das Pferd erfasst und spiegelt uns in Millisekunden, was wir denken, was wir fühlen, was in unserem Innersten abläuft. Wir können Pferde nicht anlügen. In der heutigen Welt der Roboter und Digitalisierung wurden wir uns unserer Gefühle wieder bewusster und lernten unseren Körper wieder zu fühlen.

Während des Kurses machten wir Erfahrungen, wie wir besser auf uns achten, uns selbst wertschätzen und wenn nötig, Abgrenzungen zu schaffen.

Feeling, Timing und Balance – all das fand Einzug in unsere Herzen – allem voran das Gefühl für uns und unsere Tiere. Das Pferd als ein Spiegel unserer Herzen.

Unsere Pferde lösten sich von all dem Gewohnten, spielten mit uns Fussball und Jägerball, das eine etwas verhaltener, das andere völlig unerschrocken. Die Pferde wurden im Vorbeigehen wie Staffelstäbe durchgewechselt, so dass man sich keine Gedanken mehr darüber machte, welches Pferd man gerade und ob man es an der Hand hatte. Kontrolle war plötzlich nicht mehr so sehr im Vordergrund, Spiel und Spaß faszinierten uns so sehr, dass wir nahezu die Welt um uns vergaßen. Unsere Pferde waren überglücklich, dass auch wir Gefühle haben und diese so losgelassen zeigten.

Blind durch die Halle gehen (Schritt), laufen (Trab) und sprinten (Galopp), mit Pferd und einem verlässlichen Menschen. Wir konnten führen, geführt werden und uns auf andere Menschen verlassen. Auch Pferde wollen das, sie fühlen sich dann bei uns sicher und können entspannen. Wir haben es gespürt und mit eigenen Augen gesehen.

Wie reagieren Pferde auf unsere Mimik und unsere Gedanken?

Wir winkeln ein Bein an, stehen breitbeinig, wir berühren unsere Pferde nicht, wir steuern mit Gedanken und Körper. Klare Körpersprache, angstfreie Signale senden und damit unsere Pferde zu bewegen, das hatten noch nicht alle Teilnehmer mit Pferden erlebt. Manche Gesichter veränderten sich wie bewegte Bilder, Aha-Momente durchkreuzten unsere Gedanken und so Manchem wurde klar, warum welche Situation so ablief. Was man doch alles auch ohne Worte sagen kann!!

Die Freiarbeit lehrte uns, unsere Pferde lesen zu lernen. Jeden Mensch und jedes Pferd als Individuum zu sehen und zu lernen, gemeinsam starke Partner zu sein und gemeinsam Wege zu gehen.

Peter Daxer versteht es, ohne lange Theorie, Pferde und Menschen von Gewohntem und Konditioniertem loszulösen. Wir haben gelernt, andere Wege und die Wege gemeinsam zu gehen, ob mit Pferd oder auch Mensch.

Zuschauer waren herzlich willkommen, auch zum Mitmachen, was uns allen viel Freude bereitete.

Alles in allem spürten Pferde und Menschen Sicherheit, Geborgenheit und wie es ist, einmal keinen Stress zu haben.

Wir alle gemeinsam werden anwenden und umsetzen, was wir gelernt haben, um im Hier und Jetzt

für uns selbst und für die Pferdewelt kleine und große Veränderungen vorzunehmen.

Reiten wird dann wohl auch ein Spiegel unserer Herzen werden.

Foto und Bericht von Manuela Schuber

Pferdeflüsterer Peter Daxer (links) mit Pferd Heaven beim Seminar am Eckhof II in Kleinberghofen