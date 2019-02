Anzeige

Pferdefutter:

Qualität, die dem Pferd schmeckt!

Luckylage – die gesunde Pferde-Heulage im günstigen 20-Kilo-Ballen

Luckylage ist eine gebrauchsfertige und hochwertige Futteralternative für die gesunde Ernährung von Pferden. Die Heulage wird in Deutschland angebaut und produziert.

Langjährige Erfahrung aus der Pferdezucht steckt in dieser nahrhaften und wohlschmeckenden Heulage. Eine spezielle Grasmischung, die jedes Jahr erneuert wird, regelmäßige Futteranalysen und laufende optische Beurteilungen stellen sicher, dass Luckylage eine stets gleichbleibend hohe Qualität hat. Weitgehend schmutz- und staubfrei, ist das Futter besonders gesund und damit selbst für heustauballergische Tiere geeignet.

Luckylage wird auf saftigen Wiesen angebaut, während der Gräserblüte gemäht und auf einen Trockenmassegehalt von 60 Prozent angewelkt. Dadurch bleiben die natürlichen Nährstoffe im Futter erhalten. In Großballen gepresst und luftdicht verpackt, wird die Heulage noch sechs bis acht Wochen gelagert, bis der Gärprozess abgeschlossen ist. Dann wird Luckylage für den Verkauf in benutzerfreundliche 20-kg-Ballen aufgeteilt. Andere Verpackungsgrößen sind auf Nachfrage ebenfalls erhältlich.

Der Nährstoffgehalt von Luckylage ist fast genauso hoch wie der von frischem Gras. Sie spart dem Halter den zusätzlichen Einsatz von Kraftfutter und ist dabei besonders ergiebig: Ein 20-Kilo-Ballen reicht für ein durchschnittliches Großpferd etwa zwei Tage, Qualität und Wirtschaftlichkeit stehen bei diesem Futter also in einem hervorragenden Verhältnis. Darüber hinaus ist diese Verpackungsgröße auch auf Reisen ideal und ermöglicht bei Turnieren oder Reitveranstaltungen die gewohnt hochwertige Ernährung des Pferdes.

Luckylage wird in Niedersachsen, nahe Gifhorn in der Region Wolfsburg/Braunschweig, hergestellt. Sie kann direkt beim Erzeuger abgeholt oder ganz bequem im Internet unter www.luckylage.de bestellt werden. Der Versand erfolgt deutschlandweit kostenfrei direkt an den Stall. Preise und Rabatte sind ebenfalls über die Website zu erfahren.

Auch Silvia Ochsenreiter-Egli und Heljar, Goldmedaillengewinner der Schweizer Meisterschaften im Fünfgang und in der Fünfgangkombination, WM-Teilnehmer in Holland 2017 und zweifache Bronzemedaillengewinner der Mitteleuropäischen Meisterschaften im Fünfgang vertrauen bei der Fütterung auf die leckere und gesunde Luckylage.

Weitere Infos: