Pferdegesundheit - Kotwasser: unschön und ungesund. Was Pferdebesitzer tun können.

wenn sich täglich braune Flüsse auf der Stallgasse ergießen, ist das mehr als unschön für Pferd und Besitzer. Viele Besitzer suchen gerade in der Übergangsjahreszeit fast schon verzweifelt nach einer Futterlösung, um das Kotwasser ihres Pferdes in den Griff zu bekommen. Da die Ursachen meist komplex und nicht immer leicht abzustellen sind, macht es Sinn, die Basis des gesunden Pferdekörpers über die Fütterung zu unterstützen – das Körpermilieu. Helfen Sie Ihren Kunden in „Kotwasser-Krisenzeiten“, mit der GladiatorPLUS Milieufütterung eine natürliche Unterstützung für ihr Pferd zu finden.Damit die professionelle Beratung Ihrer Kunden leicht ist, haben wir für Sie eine spannende Mischung an Werbemittel vorbereitet:(Alle Onlinewerbemittel enthalten einen Link mit Ihrem persönlichen XGP-Code, so dass der Kunde Ihnen zugeordnet werden kann und Sie Ihre verdiente Provision erhalten.) Themenseite Kotwasser beim Pferd XGP2189.gladiatorplus.com/themenseiten/

Video: Die Darmflora beim Pferd - welche Bedeutung hat sie?



Anita Ruckriegel, Tierheilpraktikerin und Leiterin der Atropa-Akademie Heilpraktikerschule erklärt, warum die Darmgesundheit so wichtig ist, welchen Beitrag wir hier als Pferdehalter leisten können und wann eine sanfte Sanierung des Darmmilieus angeraten ist.



Wie funktioniert eine Darmsanierung beim Pferd – und wie sinnvoll ist sie wirklich? Können wir die Gesundheit unseres Pferdes mit einer Darmsanierung unterstützen? Anita Ruckriegel, Tierheilpraktikerin und Leiterin der Atropa-Akademie Heilpraktikerschule erklärt, warum die Darmgesundheit so wichtig ist, welchen Beitrag wir hier als Pferdehalter leisten können und wann eine sanfte Sanierung des Darmmilieus angeraten ist.



Wir möchten möglichst vielen Pferdehaltern dabei helfen, ihren Pferden dabei zu helfen, sich selbst zu helfen. Doch nur wer weiß, was sein Pferd wirklich braucht, kann den großen Nutzen der GladiatorPLUS-Milieufütterung erkennen. Deshalb möchten wir gemeinsam mit Ihnen jeden Monat wichtiges Wissen an Pferdebesitzer weitergeben.



Eine einfache Lösung für (fast) alle Probleme? Wie funktioniert das? Ziel der Milieufütterung ist es, den Organismus in einen idealen Zustand zu versetzen. In einem solchen Zustand ist der Körper in der Lage, sich selbst bestmöglich zu helfen. Die Milieufütterung ist somit Hilfe zur Selbsthilfe in (fast) allen Gesundheitsbereichen.