Bereits zum zweiten Mal wird Mils bei Hall in Tirol zum Schauplatz der schönsten Pferde aus Nah und Fern: Von 26. - 29. Oktober 2017 dreht sich bei Österreichs größtem traditionellen Pferdefest alles um das Thema Pferd. Das mehrtägige Herbstfest in der Region Hall-Wattens begeistert Pferdefans mit einem abwechslungsreichen Programm.

Das am Pferdehof Tiefenthaler aufgebaute Festzelt lädt ein, den geselligen Auftakt der Festtage bei traditionellen Köstlichkeiten und Musik zu erleben. Ebenfalls wird es eine offizielle und feierliche Vorstellung der Pferdeherbst-Schleife geben. Bei der Schleifenpräsentation wird die diesjährige Teilnehmerschleife, die sich von Jahr zu Jahr unterscheidet, vorgestellt. Normalerweise erhalten Tiere Schleifen als Zeichen der Anerkennung bei Ausstellungen oder Sportveranstaltungen. Anders ist es beim Pferdeherbst Mils: Hier erhält jedes teilnehmende Pferd bei der Tiersegnung nach dem Umzug am Sonntag eine Andenken-Schleife.

Die „Pferdeherbst - Gala“ steht für österreichische Kultur und Brauchtum in Verbindung mit dem Pferd. Bei einem gemütlichen Zusammenkommen und Musikantenhoangart mit regionalen Interpreten werden die Teams für den am Samstag ausgetragenen Teambewerb (Gespann und Reiter) im Raiffeisenring ausgelost. Kulinarisch werden Gäste am Galaabend mit Schmankerln der Reschenhof Gastronomie umsorgt. Über die Kreativität der Milser KünstlerInnen informiert eine Ausstellung mit vielfältigen Werken. Abgerundet wird der Abend durch eine bunte Trachtenmodenschau, bei der unter anderem das „Milser Dirndl“ vorgestellt wird. Die „Pferdeherbst - Gala“ startet um 19.00 Uhr.

Sonntag, 29. Oktober 2017 – Großer Festumzug

Am Sonntag versammelt der Festumzug ab 11.00 Uhr Brauchtumsgruppen und Pferdefreunde aus den unterschiedlichsten Teilen des Landes. Beim Festumzug durch das Dorf werden Gespannfahrer, Reiter und Pferde jeglicher Rassen in den unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten vorgestellt. Mit Stolz werden an diesem Tag die geschmückten und herausgeputzten Pferde einem schaulustigen Publikum präsentiert. Von geschichtsträchtigen Kutschen, traditionellen Wägen, Reitergruppen in Tracht bis hin zu Pferden aus Sport, Zucht und Freizeit bietet die Veranstaltung eine abwechslungsreiche und eindrucksvolle Schau. Am neuen Milser Dorfplatz führt Moderator Rainer Dierkes durch das Programm und präsentiert Pferde, Reiter, Kutscher und Gespanne den pferdebegeisterten ZuschauerInnen.

Der Umzug endet beim Pferdehof Tiefenthaler. Nach der Tiersegnung am Hof laden die Veranstalter im Festzelt bei Tiroler Schmankerln und Musik zum Verweilen ein. Feierlich umrahmt wird der Pferdeherbst Mils von musikalischen Beiträgen der Musikkapelle Mils.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

