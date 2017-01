Pferdemagazin - in 2017 wird der 21. Geburtstag gefeiert!

Pferdemagazin HUFGEFLÜSTER

die internette Pferdezeitung

...in 2017 im Juni wird der 21. Geburtstag gefeiert!

Alles NEU macht der Mai - NEIN - es macht diesmal der Januar - das Pferdemagazin HUFGEFLUESTER.EU, die internette Pferdezeitung, wurde wieder einmal upgedatet. Prinzipiell nicht ungewöhnlich, es wird laufend modernisiert und monatlich upgedatet. Zum Start ins 21. Lebensjahr wurde diesmal nicht die Optik, sondern im Besonderen die Technik modernisiert.

Vorteil: Belastbarkeit der Technik und Datenschutz wurde weiter verbessert!

Technik und Datenschutz das Eine, was weiter verbessert wurde. Doch es gibt laut Herausgeber Bernhard Schormair noch viele weitere Vorteile. So wurde die Navigation vereinfacht durch weniger Schalter, das Layout ist übersichticher und responsiver als je zuvor, die Ladezeiten der einzelnen Seiten wurden enorm verkürzt, die News (Artikel) können nun in mehreren Rubriken gleichzeitig eingestellt werden, weiter gibt es noch ein Archiv für ältere Beiträge und nicht zuletzt den NEUEN Pferde Newsticker und den RSS Feed zum Abonnieren, welche die News der Branche noch besser, einfacher und schneller veröffentlichen.

Weiter wurden unsere Medien noch multimedialer mit weiteren Fernsehprogrammen und Fernsehkanälen. NEU hinzugekommen ume wurden neu eingerichtet und laden nun noch mehr zum Verweilen ein. Mit dem neuen, zusätzlichen Fernsehprogramm BLOGPFERDTV - Pferde Blog VLOG Haul FAM DIY und HandyTV wenden wir uns extra an ein besonders junges Publikum. So wird auch die Jugend vom neuen HUFGEFLÜSTER begeistert sein.

Überhaupt werden wir zukünftig noch mehr Videos und Filme präsentieren, nicht nur im Videomagazin, sondern auch in Newsbeiträgen.

Weiter wurde die Verzahnung mit unseren Social Media Kanälen weiter vorangetrieben. So zeigen wir nun auch auf der Titelseite Meldungen aus unserer besonders aktiven Facebookgruppe und von unseren Twitter Kanälen.

Unsere Pferdezeitung 2017 wurde übrigens komplett mit Smartphones getestet und bearbeitet, um größtmögliche Kompatibilität mit allen Bildschirmgrößen unserer Leser erreichen zu können.

Es hat sich also viel getan im NEUEN HUFGEFLÜSTER. Unsere vielen treuen (Teils von Anfang seit 1996 an) Leser und Leserinnen werden sich also wieder einmal etwas umstellen und umgewöhnen müssen. Die jüngeren Leser werden ohnehin kaum Unterschiede merken, weil sie schon multimedial aufgewachsen sind und für sie ohnehin alles ganz normal erscheinen wird. Allen werden die neuen Inhalte unseres großen Medienangebotes weiter gefallen. So wird HUFGEFLÜSTER auch in Zukunft das beliebte Pferdemedium bleiben, das alle schon so lange schätzen und lieben.

So modern und bestens aufgestellt kann HUFGEFLÜSTER 2017 locker sein 21jähriges Jubiläum feiern und weiter in eine glorreiche Zukunft blicken. Herausgeber Bernhard Schormair und Online Redakteur Robert Houben freuen sich jedenfalls schon auf dieses Jahr der Besonderheiten.

Das Team von HUFGEFLÜSTER wünscht viel Spaß beim Testen des aktuellen HUFGEFLÜSTER's!

Eure Hufflüsterer Bernhard und Robert und unser Gelbes Logo Pferd FLÜSTI

P.s. ...und es macht uns allen vom Team weiter riesigen Spaß in diesem spannenden Medienbereich aktiv sein zu können!