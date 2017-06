Pferdemagazin wieder mal mit neuem Design!

HUFGEFLÜSTER wird immer wieder schöner...

So alle 1 bis 2 Jahre treibt es uns wieder um - unsere Webmaster von der Redaktion HUFGEFLUESTER.EU drehen an der Design oder Layout Schraube. Es gibt aber auch immer wieder etwas zu verbessern, obwohl man nach jedem Update der Meinung ist / war, daß man nun den Idealzustand in unserem Outfit erreicht hat. Doch die Anforderungen an das Thema Webdesign sind mittlerweile sehr vielfältig geworden.

So sind wir ja nun gezwungen, uns auf alle zur Verfügung stehen Ausgabegeräte wie PC, Tablet, Smartphone, Mobiletelefon und sogar auf die Bildschirme der Fernsehgeräte einstellen zu müssen. Und da sich ja in allen diesen Bereichen laufend Änderungen und Weiterentwicklungen ergeben, müssen wir uns immer wieder auf neue Situationen und Möglichkeiten einstellen.

So haben wir dieses Mal auch wieder versucht HUFGEFLÜSTER nach den aktuellsten Veraussetzungen entsprechend hochzurüsten. Das meiste ist dabei wie bei jedem Update im Hintergrund passiert. Optisch ist die neueste Version an den neuen Verteilerschaltern unter dem Headbanner auf allen Titel und Unterseiten zu erkennen:

Die Eingangs-Startseite / Titelseite zeigt nun unseren Pferde Newsticker, wo alle Inhalte, die neu eingestellt werden, aber auch Links zu interessanten Videos oder auch anderen Webseiten gezeigt werden. Über die einzelnen Verteilerbanner kommt man nun mit einem Klick schnell und direkt zu den einzelnen Medienbereichen, auch bei mobilen Bildschirmen.

Das Team von HUFGEFLÜSTER wünscht also allen Lesern und Leserinnen und allen Zuschaern viel Spaß beim Ausprobieren der neuen Navigation. Für Vorschläge oder wAnregungen sind wir natürlich wie immer offen. Bitte einfach Mail an die Redaktion senden!

