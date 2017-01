HUFGEFLÜSTER Pferdenews

ganz einfach per RSS Feed

abonnieren!

Die Informationsflut wird auch im Pferdebereich immer größer. Daher ist es ein Riesen vorteil, wenn man seine gewünschten und gesuchten Pferdenews ganz einfach ins Postfach legen lassen kann. So ist man immer schnell über alle Neuigkeiten aus der Pferde und Reiterszene informiert. HUFGEFLÜSTER bietet daher für DICH und alle anderen Lesern und Leserinnen den besonderen Service an, ganz einfach unseren HUFGEFLÜSTER RSS Feed direkt in Deinen RSS Reader zu kopieren. So hast DU direkt alle unsere News in Deinem Postfach und kannst dann da schon auswählen, was DU lesen möchtest.

Alternativ kannst DU den RSS Feed mit unseren Pferdenews auch direkt auf Deiner Homepage per RSS Reader einfügen. Wenn DU das auf der Startseite Deiner Homepage machst, hast Du den großen Vorteil, daß Deine Homepagebesucher laufend Neuigkeiten aus der Pferde und Reiterszene angeboten bekommen. Damit ist Deine Hompage immer aktuell und Du bitest Deinen Homepagebesuchern ein echten Vorteil, sozusagen einen echten Mehrwert an, weil sie neben Deinen Homepageinfos auch gleich die neuesten und aktuellsten Pferdenews lesen und sich auch weiter darüber informieren können. Immerhin stellt unsere internette Pferdezeitung mindestens 10 neue News täglich in den Newsticker unseres RSS Feed ein! RSS Reader werden heute so gut wie für jede Homepagesoftware angeboten. Einfach Deinen Administrator fragen.

Sollte Dir wirklich kein RSS Reader zur Verfügung stehen, dann gibt es trotzdem eine Möglichkeit zur Schnellinformation für Dich. Wir haben ja auch direkt in Deinem HUFGEFLÜSTER unseren Feed als Newsticker im Laufen unter

Hier findest DU unseren RSS Feed als Newsticker in einer Software-Box und kannst Dich dort ebenfalls auf die Schnelle informieren. Zusätzlich gibt es hier auch noch die Newsticker von FN, VFD, EWU und weitere zum Lesen.

Hier ist also der offizielle HUFGEFLÜSTER RSS Feed für Dich:

Viel Spaß beim Tickern wünscht das Team von der Redaktion!

Hufflüsterer Bernhard