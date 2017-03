Pferderatgeber - So schützt DU DEIN Pferd vor giftigen Pflanzen!

So schützt DU DEIN Pferd vor giftigen Pflanzen:

Pferderatgeber:

Welche Pflanzen sollte ein Pferd auf keinen Fall fressen, woran ist zu erkennen, dass ein Tier eine Vergiftung erlitten hat und welche Maßnahmen sind dann zu treffen? Der kostenlose Pferderatgeber von Garten Schlüter klärt über 100 schädliche Gewächse auf und beschreibt, was im Notfall zu tun ist. Ob gut zu erkennen, wie beim Jakobskreuzkraut, oder versteckt in Turnierdekorationen und Heuballen – Pferde haben vielerorts die Gelegenheit, Gewächse versehentlich zu fressen.

Hierbei kann es zu Erkrankungen kommen, die sich in Symptomen wie Verhaltensveränderungen, Krämpfen bis hin zu Kreislaufversagen äußern können. Im Notfall ist schnelles Handeln gefragt: Je präziser ein Pferdehalter dem Tierarzt den Vorfall schildern kann, desto effektiver kann die Behandlung erfolgen. Daher ist es besonders wichtig, über die Gefahrenquellen Bescheid zu wissen. Der kostenlose Ratgeber von Garten Schlüter erklärt, welche Pflanzen toxisch sind, wo sie wachsen, welche Symptome bei Pferden auf eine Vergiftung hinweisen und welche Sofortmaßnahmen dann zu treffen sind. Den kostenlosen Ratgeber von Garten Schlüter gibt es hier zum Downloaden:

