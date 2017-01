Pferderennen auf Schnee in Westendorf / Austria

Pferderennen auf Schnee in Westendorf

Bereits Tradition hat das Pferderennen auf Schnee auf der Trabrennbahn direkt neben dem Campingplatz an der Bundesstraße in Westendorf. Zum 35. Mal veranstaltet der Westendorfer Trabrennverein ein Weltklasse-Rennen auf höchstem Niveau.

Am Sonntag, den 15. Januar 2017 ab 13.30 Uhr gibt es wieder rassigen Pferderennsport zu sehen. An die 100 Pferde kämpfen bei den Rennen um den Sieg. Auf der Trabrennbahn werden in sechs Trabrennen, einem Trabreiten, einem Minitraben sowie einem Norikerfahren die Sieger in spannenden Rennen ermittelt.

Als Publikumsmagent kann sicherlich das Minitraben bezeichnet werden. Die Kinder und Jugendlichen Nachwuchsfahrer agieren ganz im Stil der Großen – der Beste wird gewinnen.

Die Tradition unserer heimischen Norikerpferde darf natürlich nicht zu kurz kommen – die ehemaligen landwirtschaftlichen Arbeitspferde erhalten ein eigenes Rennen und Noriker aus ganz Österreich nehmen an diesem speziell für unsere Einheimischen Gäste interessanten Rennen teil.

Pferdewetten können direkt am TOTO Stand abgegeben werden

Der Trabrennverein Westendorf ist nicht nur als Veranstalter dieses Pferderennens verantwortlich, sondern sorgt auch für das leibliche Wohl am Rennplatz und freut sich über zahlreiche Besucher und und Pferdefreunde.