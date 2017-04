Pferdeschutz Initiative weiter am "Ball"

Hennef. Die bundesweit tätige Pferdeschutz-Initiative 2015 hatte es sich bei ihrer Gründung zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit über das Leiden der Pferde, welches weit verbreitet und auf gar keinen Fall zu akzeptieren ist, aufzuklären und zu sensibilisieren. "Durch die vielen Berichte in den Medien über die Pferdeschutz-Initiative 2015 ist uns das als neue Initiative auch sehr gut gelungen", so die Sprecherin der Pferdeschutz-Initiative 2015 Brigitte Kübbeler.

Die Pferdeschutz-Initiative 2015 hatte mit der Aufforderung, den Einsatz von Pferden in Festumzügen aus Sicherheitsgründen zu verbieten - unter anderem im Vorfeld des traditionellen Warnemünder Festumzuges sowie des Rosenmontagszuges in Mainz - Erfolge erzielt, weil teilweise auf Pferde in den Umzügen verzichtet wurde.

Darüberhinaus konnte die vor einem Jahr gestartete Initiative erreichen, dass in einigen Bundesländern Kleine Anfragen wegen den Missständen in den Reitställen an die jeweiligen Landesregierungen gestellt wurden.

Wichtige Ziele der Pferdeschutz-Initiative 2015 sind vor allen Dingen, dass die Anzahl der Kontrollen durch die Behörden von privat und gewerbsmäßig betriebenen Reitställen auf Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorschriften erhöht werden, und dass die "Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten" als rechtlich verbindliche Regelung in das Tierschutzgesetz aufgenommen werden. Mittlerweile wurde wegen der Aufnahme der Leitlinien in das Tierschutzgesetz eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt.

Die wichtigste Aufgabe der Pferdeschutz-Initiative ist aber, nach wie vor, auf die erschreckenden Zustände in vielen Reitställen aufmerksam zu machen, um dadurch die Situation für die Pferde, aber auch für die Pferdebesitzer, zu verbessern.

Die Pferdeschutz-Initiative 2015 wird auch in Zukunft gegen die vorgenannten Missstände kämpfen und immer und immer wieder auf diese Missstände aufmerksam machen.

Kontakt: Pferdeschutz-Initiative 2015, Bohnenhof 16, 53773 Hennef, Telefon: 02248-9168415

E-Mail: info@pferdeschutz-initiative2015.de Internet: www.pferdeschutz-initiative2015.de