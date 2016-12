Eine hoffnungsvolle Pferdestory

Azabache – vom Lebenswillen eines Mustangs



Seit zwei Wochen sind wir wieder bei unseren Pferden. Wie immer, kamen wir voller Vorfreude nach Kanada und konnten den Abflug kaum erwarten. Nur im vergangenen Jahr war alles anders. Damals waren wir so verzweifelt, dass wir Euch gar nicht darüber berichten wollten. Heute wollen wir das nachholen:

Im Juli letzten Jahres standen wir hier in Kanada vor einem sehr kranken Pferd. Azabache, einer unserer vier Mustangs, war schwer an Hufrehe erkrankt. Alle vier Hufe waren betroffen, mit Hufbeindurchbrüchen an allen Hufen. Der Alptraum jeden Pferdebesitzers.

Als wir hier ankamen, lag Azabache flach am Boden und litt unter starken Schmerzen. Weder Hufpfleger noch Tierarzt machten uns auch nur die geringsten Hoffnungen. Auch unsere Freunde legten uns nahe, ihn von seinem Leid zu erlösen, und boten uns an, ihn hier auf ihrer Ranch zu beerdigen. Azabache war mit uns über 10.000 km von der mexikanischen Grenze bis nach Alaska gewandert, er war durch alle Höhen und Tiefen dieser Reise mit uns gegangen. Er war erst 13 Jahre alt.

Ich verstand, was Fachleute und Freunde uns nahelegen wollten. Doch Azabache gab mir nicht das Gefühl, dass er von seinem Leid erlöst werden wollte. Nach so vielen gemeinsamen Jahren glaube ich zu verstehen, was unsere Tiere wollen. Ich habe verstanden, dass er wieder gesundwerden will. Günter und ich haben daraufhin so lange gesucht, bis wir Hufspezialisten gefunden haben, die uns Hoffnung gaben. Es besteht eine Chance, dass auch Azabaches Hufe wieder heilen können.

Wir waren es Azabache schuldig, ihm diese Chance zu geben, auch wenn die Hoffnung noch so gering war. Wir begannen damit, ihn zu pflegen und als wir wieder zurück nach Deutschland mussten, haben wir ein Pflegequartier für ihn gefunden, wo Lissy und Clair sich in den nächsten Monaten mit viel Liebe um ihn gekümmert haben. Den Winter über haben sie uns auf dem Laufenden gehalten und uns immer wieder berichtet, dass es ihm bessergeht. Wir haben uns nicht getraut, es so wirklich zu glauben, bis wir ihn letzte Woche aus seinem Pflegequartier abgeholt und wieder mit seinen Kumpels zusammengebracht haben.

Mit Tränen in den Augen haben wir zugeschaut, wie unsere Pferde ausgelassen über die Weide galoppiert sind, allen voran Azabache! Die Hufe, auf denen er vor einem Jahr nicht mal stehen konnten, donnerten wieder kraftvoll über den Boden.

Heute ist er wieder in einem kleineren Korral, noch muss er sich ein schonen, aber er ist definitiv überm Berg. Was vor einem Jahr noch keiner geglaubt hätte ist eingetreten: Azabache hat Hufbeindurchbrüche an allen vier Hufen überlebt und galoppiert wieder!

Hier habe ich ein kleines Video für euch zusammengestellt:

Liebe Grüße aus dem kanadischen Sommer und

Always happy Trails

Sonja & Günter

www.abenteuerreiter.de