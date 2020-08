Pferdetransport-Studie beweist: Pferde brauchen Platz und möchten lieber „rückwärts“ reisen

Hamburg, August 2020 - Eine neue Studie von Anfang 2020 über die Auswirkungen der Pferde-Positionierung in oder gegen Fahrtrichtung deutet darauf hin, dass sich ausreichend Platz und eine nach hinten gerichtete Positionierung während der Fahrt auf das Wohlbefinden der Pferde positiv auswirken können.



An der Studie, die von Wissenschaftlerinnen der Universitäten Bologna (Italien) und Wagga Wagga (Australien) im Januar 2020 veröffentlicht wurde, nahmen 26 Stuten teil. Die Pferde wurden in einer Transportsituation ähnlich engen Boxen über Nacht eingesperrt, um herauszufinden, wie sich diese beengte Situation auf das Verhalten und den Körper auswirkt.



Für den Transporttest wurden die zwölf Stunden lang transportiert, wobei eine Gruppe weniger, die andere mehr Platz hatte. Ein weiterer Unterschied war die Aufstellung in oder gegen die Fahrtrichtung.



Mehr Stress auf engem Raum und in Fahrtrichtung

Während der Fahrten zeigte die Videoüberwachung, dass die Häufigkeit von Stresssymptomen (Kopfschlagen, Umsehen, Umdrehen) und Ausbalancieren während des Transports zunahm. Pferde, die gegen die Fahrtrichtung und in einem größeren Ständer transportiert wurden, balancierten sich weniger aus.



Fazit: Platz und Rückwärts-Fahren verbessert das Wohlbefinden



Insgesamt deutet diese Studie darauf hin, dass mehr Platz und eine nach hinten gerichtete Positionierung das Gleichgewichtsverhalten erleichtern und die

Gesundheit und das Wohlbefinden transportierter Pferde verbessern können.



Vollständiger Bericht und Bildquelle:: https://www.mit-pferden-reisen.de/pferdetransport-studie-beweist-pferde-brauchen-platz-und-moechten-lieber-rueckwaerts-reisen/

Quelle www.mit-Pferden-reisen.de