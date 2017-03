Pferdezucht - Die „Sams“ von morgen in Sindlingen am Start

Die „Sams“ von morgen in Sindlingen am Start

Talentschuppen Vielseitigkeit am 21. Februar auf Schloss Sindlingen

Jährlich bietet der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg für blutgeprägten Pferde zu Beginn der Saison den Talentschuppen in Sindlingen an. Hier werden fünf- und sechsjährige Pferde, die unter anderem aus dem seit Jahren in Baden-Württemberg geförderten Vielseitigkeitszuchtprogramm entstanden sind, gesichtet. Dank dem Talentschuppen wechselten Pferde wie der dreifache Olympia-Sieger Sam FBW, oder der Olympia-Reservist 2016 in Rio, Billy the Red, in fördernde Hände und starteten auf internationaler Ebene durch.

Dieses Jahr wurden 18 Pferde, die überwiegend von Hengsten die im eigenen Zuchtgebiet stehen abstammen, vorgestellt. Beurteilt wurden diese von einer Kommission, die aus dem internationalem Parcoursbauer Rüdiger Rau aus Altensteig, dem aktuell in den Bundeskader berufenen Falk-Filip-Finn Westerich vom Deschenhof, Landestrainer Vielseitigkeit Fritz Pape, sowie seitens des Verbandes aus Zuchtleiterin Dr. Carina Krumbiegel und Karl-Heinz Vollmer, bestand.

Alle 18 vorgestellten Pferde präsentierten sich unter dem Sattel altersentsprechend ausgebildet und glänzten mit hervorragenden Rittigkeitswerten. Ein leichtes Spiel für die beiden Fremdreiter Fritz Pape und Falk-Filip-Finn Westerich, die die Talente vor zahlreichen Zuschauern über verschiedene Geländehindernisse in der Halle testeten. Rüdiger Rau kommentierte anschließend jedes Pferd.

Insgesamt elf Pferden stellte die Kommission mit guter Perspektive hinsichtlich einer Bundeschampionatsteilnahme heraus, dies sind:

Catalano (v. Contano/Acord II; Zü.: Werner Vollmer, Maulbronn; B.: Sarah Schuler, Egenhausen), Chatoulon (v. Cachas/Contender; Zü.: Karl Bernauer, Weilheim; B.: Eckkart Siewert, Sindlingen), Chrisanto (v. Christdorn/Calido; Zü.: Fritz Schirrle, Wört; B.: Maria Wagner, Inzighofen), D’Herencia (v. Don Diamond/Argentinus; Zü.: Martin Schmalbach, Schrozberg, B.: Michael Krautter, Stuttgart), Double D (v. Diarado/Dream of Glory; Zü.: Erwin Binder, Eschbronn; B.: Julia Binder, Eschbronn), FBW Catch me (v. Carry/Lancer II, Zü.: Wolfgang Baur, Achstetten; B.: Gerda Kessler, Markdorf), London Cross (v. Laurel/Chromatic xx; Zü.: Barbara Schmid, Pfronstetten; B.: Birgit Reusch, Stuttgart), FE Lobo (v. Laurel/Gardez; Zü.: Martin Kruck, Neuenstein, B.: Eckkart Siewert, Sindlingen), Merilahof’s Dilayla (v. Don Diamond/Lewinski; Zü. u. Bes.: Meliassa Hölldampf, Spraitbach) und Lauretto (v. Laurel/Dressage Royal; Zü. u. Bes. Martin Kruck, Neuenstein).

Welche interessanten blutgeprägten Hengste für die Decksaison 2017 für das Vielseitigkeitszuchtprogramm angeboten werden bzw. welche Stuten im Programm geführt sind, ist auf der Homepage unter www.pzv-bw.de zu finden. Verkäufliche Buschtalente und sichere Geländepferde werden einmal mehr im Rahmen der Verkaufsschau bei der internationalen Marbacher Vielseitigkeit Mitte Mai angeboten.

Nachkörung: Neue Veredler in Marbach - Riedlinger Auktionsfohlen gekört

Zur Nachkörung am 17. Februar 2017 im Haupt- und Landgestüt Marbach stellte vor allem das Haupt- und Landgestüt Marbach seine neuen Hengste zur Körung für das Deutsche Sportpferd vor.

Auf der Westfalen Körung in Münster erwarb Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck einen bewegungsstarken Sohn des Fürst Romancier aus einer Mutter von Rock Forever I. Dieser schick aufgemachte, in Westfalen mit der Prämie ausgezeichnete Hengst, wurde für DSP gekört.

Über zwei neue Veredler im Landgestüt dürfen sich die Warmblutzüchter freuen: Mit dem Anglo Araber Nathan de la Tour AA abstammend von Fusain du Defey AA aus einer Mutter von Faritchou AA hat das Landgestüt einen hoch interessanten Hengst sowohl für die Springpferde- als auch die Zucht von Vielseitkeitspferden an Land gezogen. Der imposante Schimmelhengst war selbst im Sport bis 1,40m erfolgreich und hat in Frankreich hoch interessante und sporterfolgreiche Nachzucht gestellt.

Dritter im Marbacher Bunde, ist Said ox, welcher für das Deutsche Sportpferd gekört wurde: Der Vollblutaraber von Pamir I ox aus der Elitestute Saher ox wird im Marbacher Jubiläumsjahr "Adel und Leistung" auch für die Warmblutzucht zur Verfügung stehen.

Die neuen und bewährten Vererberstars im Haupt- und Landgestüt Marbach können auf der Hengstpräsentation am kommenden Samstag, dem 25. Februar 2017, Beginn 17 Uhr, bewundert werden.

Auch die Hubertushof Sportpferde U.G. aus dem benachbarten Ödenwaldstetten darf sich über einen gekörten Hengst freuen: Ein Sohn des Quattro B aus einer Mutter von Lordanos, gezogen von Matthias Rapp in Sauldorf. Den Hengst erwarb die Hubertushof Sportpferde U.G. auf der Fohlenauktion in Riedlingen im Jahr 2014.

Marbacher Wochenende: Schleifen für Durello, Don Highness und Dumont

Schöne Erfolge können bereits von den ehemaligen Auktioniken des Marbacher Wochenendes 2016 gemeldet werden. Beim Late-Entry Turnier Mitte Februar im Haupt- und Landgestüt Marbach platzierte sich der vierjährige Destano-Sansisco-Sohn Durello (Zü.: Gut Hohen Luckow Milch GmbH & Co KG), stationiert im Haupt- und Landgestüt Marbach mit einer Endnote von 8,2 auf Rang 2 in der Reitpferdeprüfung mit Rolf Eberhardt. Auf Rang 4 platzierte sich Don Highness von Don Frederic - His Highness (Zü.: ZG Maurer und Thiel) mit Sarah Pürmaier.

Kein Auktionsteilnehmer, aber erfolgreicher Teilnehmer der Sattelkörung, war der

Landbeschäler Lemercier von Lemberger-Fürst Heinrich (Zü.: Gebhard Geiger). Der HLP-Sieger von Adelheidsdorf trat mit Konrad Müller ebenso in der Reitpferdeprüfung an und belegte mit der Endnote von 8,1 den dritten Rang und in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A Rang 2.

Bereits im Dezember 2016 feierte Ines Knoll mit dem ihr zur Ausbildung anvertrauten Nachwuchstalent Dumont v. Don Juan de Hus - Rotspon (Zü. Ludwig Fischer) aus der Auktion beim Marbacher Wochenende einen ersten Erfolg: Im bayerischen Kreuth gewann das Paar auf Anhieb die Dressurpferdeprüfung der Klasse A!

Erfolgreich abgelegt hat der Prämienhengst der Marbacher Sattelkörung, Thiago v. Totilas - Warkant; Gestüt Schafhof) seine Sportprüfung in Münster-Handorf: Mit einer 8,08 legte er die Dressurprüfung Anfang Februar ab.

Wir gratulieren allen Reitern, Züchtern und Besitzern herzlich zu diesen tollen Erfolgen und freuen uns auf weitere Erfolgsmeldungen!

Piaff-Förderpreis 2017 mit FBW Daktari, Rodrigos E.H und Dallas

Gleich drei der 14 für den Piaff-Förderpreis nominierten Reiterinnen sitzen auf Pferden aus der Landeszucht!

Am ersten Februarwochenende fand am Bundesleistungszentrum des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei in Warendorf der jährliche Auswahllehrgang für die Teilnehmer des Piaff-Förderpreises für die anstehende Saison an. Der Piaff-Förderpreis ist die Serie für die angehenden Grand-Prix-Nachwuchsreiter in Deutschland. Insgesamt 14 Paare dürfen in dieser hochkarätigen Serie mit Finale in der Stuttgarter Schleyer-Halle teilnehmen. Heute stand die Nominierung im Rahmen einer Trainingskontrolle unter Turnierbedingungen auf dem Programm. Und das beste Ergebnis erzielte Lisa-Maria Klössinger (München) mit ihrem FBW Dakatari (v. Donautanz aus der Caprice v. Carpaccio; Zü.: Helga Kornmayer). Mit dem jetzt 14jährigen Wallach war sie 2014 Mannschafts-Europameisterin und zweifache Vizeeuropameisterin. Mit 74,41 Prozent, der Tageshöchstnote präsentierte sie heute den Braunen auf Grand-Prix-Level. Trainiert wird das Paar von Rudolf Zeilinger. Klössinger sicherte sich ein Wochenende zuvor auf den Hengsttagen des Deutschen Sportpferdes einen Halbbruder von FBW Daktari aus einer Mutter von Fürst Romancier.

Das komplette "Württemberger-Paar" ist Anna-Louisa Fuchs (Hirschberg) mit Rodrigos E.H. (v. Royal Diamond - Angriff-Anruf; Zü.: ZG Bärbel und Eberhard Höhn). Der im Besitz von Dominique Garvs stehende Fuchs wurde von Renate Gohr-Bimmel erfolgreich bis Grand-Prix ausgebildet.

Dritte im Bunde ist Jill de Ridder (Würselen) mit Dallas. Der neunjährige von Nicole Casper ausgebildete Don Diamond - Damon Hill-Sohn aus der Zucht des PZV-Kassiers Carsten Grill, wechselte nach seinem hervorragenden Auftritt im Grand-Prix und Grand-Prix-Special beim Stuttgart German Masters von Donzdorf nach Würselen und Jill de Ridder, die mit FBW Discos Boy, schon einmal hoch erfolgreich mit einem Württemberger war, startet ebenso top in die Saison 2017.