Weil-Marbacher Vollblutaraberstuten. Foto: Stephan Kube

„Pferdige“ Erlebnistage in den baden-württembergischen Sommerferien

Pferde erleben: Halbstündiges Schauprogramm mit Gestütsführungen

Marbach, 26.07.2021. Der Sommerferienbeginn naht: Einzutauchen ins Gestütsleben mit Pferden, dazu lädt das Haupt- und Landgestüt Marbach an mehreren Tagen während der Sommerferien in Baden-Württemberg ein. Das familienfreundliche Angebot umfasst ein halbstündiges Schauprogramm mit den Marbacher Pferderassen um 13.30 Uhr und eine ca. 45-minütige Führung durch die Gestütsanlage vor oder nach dem Schauprogramm. An allen übrigen Tagen der Sommerferien können, wie üblich, Gestütsführungen mit Voranmeldung um 13.30 Uhr oder 15 Uhr gebucht werden.

Programm

Erleben Sie ein etwa halbstündiges Programm im Herzen des UNESCO-Biosphärengebiets vor der Kulisse des ältesten deutschen Staatsgestüts. Neben den „Jumpern“ im Parcours und eleganten Hengsten in der Dressur warten rasante Schaubilder auf die Besucher. Die anmutigen Weil-Marbacher Vollblutaraber, die imposanten Schwarzwälder Kaltblutpferde, die Altwürttemberger als lebendiges Kulturgut sowie die sportlichen Warmblutpferde werden ihren Auftritt in der Marbacher Reithalle haben und für eine außergewöhnliche Atmosphäre sorgen. Das kurzweilige Programm ist besonders auch für die „kleinen“ Besucher geeignet.

In den Sommerferienprogrammen zu sehen: Die Weil-Marbacher Vollblutaraberstuten (Foto: Stephan Kube)

Termine Erlebnistage

Juli: Do 29.07.2021

August: Mo 02.08., Di 03.08., Di 10.08., Do 12.08., Di 17.08., Do 19.08., Di 24.08., Do 26.08.2021

September: Do 02.09., Fr 03.09., Di 07.09., Do 09.09.2021

jeweils

12.30 Uhr Führung 1

13.30 Uhr Schauprogramm

14.30 Uhr Führung 2

Preise

Schauprogramm: Erwachsene 14 Euro, Kinder (4-16 Jahre) 10 Euro, „Schoß“kinder (0-3 Jahre) freier Eintritt, ohne Sitzplatzanspruch

Gestütsführung: Kinder (6-16 Jahre) 3 Euro, Erwachsene 6 Euro

(jeweils zzgl. Buchungsgebühr)

Gestütsführungen an allen anderen Ferientagen ohne Schauprogramm

jeweils 13.30 Uhr und 15 Uhr mit Voranmeldung, Tel. (0 73 85) 96 95-37

Kinder (6-16 Jahre) 3 Euro, Erwachsene 6 Euro

Karten für die Schauprogramme mit oder ohne Führung

Hygienemaßnahmen

Alle Angebote sind an die Corona-Auflagen angepasst mit strengem Hygienekonzept. Die Gruppengröße für die Gestütsführungen beträgt max. 15 Personen, und auch die maximale Anzahl an Zuschauern in der Reithalle des Gestüts ist begrenzt, um mit Anstand Abstand halten zu können. Daher ist die Reservierung der Karten unumgänglich. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen sowie die Registrierung aller Besucher sind verpflichtend.

Ausblick auf die Hengstparaden am 26. September, 2. und 3. Oktober 2021

Die Planungen für die Marbacher Hengstparaden 2021 sind in vollem Gange. Lassen Sie sich dieses einmalige Erlebnis in der großen Marbacher Hengstparadearena nicht entgehen, wenn die Silberne Herde im Schwarm ihre Kreise durch die Bahnen zieht, die kräftigen Schwarzwälder Kaltblüter vor dem Wagen die Erde beben lassen, die sportlichen Warmblüter über luftige Höhen fliegen oder in eleganten Dressuren gekonnt von den Marbacher Gestütern vorgestellt werden. Karten erhalten Sie bereits jetzt über den Easy-Ticket-Service (www.easyticket.de).

Informationen zum ältesten staatlichen Gestüt Deutschlands auf www.gestuet-marbach.de

Nathalie Kazmaier

Fachbereich Marketing und Veranstaltungen