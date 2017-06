Pfingstturnier

Der Nachwuchs des Reitverein Thierhaupten meldete sich zu Wort

Jugendliche des Reitverein Thierhaupten - Photo Bader

Wie immer zu Pfingsten gab es das große Stelldichein der Reiter/innen und ihren Pferden beim Dressur- und Springturnier des Reitverein Thierhaupten auf der Reitanlage Meir. Der Wettergott hatte ein Einsehen und für Turnierleiterin Hildegard Steiner und ihrem Helferteam verlief alles reibungslos.

Da der Verein für den Wettbewerbsbereich (WBO) in zwei Wochen eine eigene Veranstaltung ins Leben gerufen hat, wurde die Dressurdisziplin im LPO-Level ein wenig ausgedehnt.

Volle Nennzahlen in der Dressur bestätigten, dass dies eine gute Entscheidung war. Lange zuvor wurden Vorbereitungen auf dieses Wochenende getroffen, so dass am Samstagmorgen pünktlich mit der Dressurprüfung Kl. A* begonnen werden konnte, die Sarah Wagner auf Denver Magic vom RC Ulrichshof Königsbrunn gewann. Es folgte die Stilspringprüfung Kl. A*, wegen hoher Nennzahlen in zwei Abteilungen. Hier siegte Julia Radke auf Califax vom Reitverein Thierhaupten und wurde damit gleichzeitig der Champion von BAYERNS Pferde. Durch diesen Sieg wurde sie in dieser Qualifikationsprüfung von BAYERNS Pferde automatisch in den Bayerns Pferde Champions Club aufgenommen und wird nach München zum Finale eingeladen. Es folgte die Springpferdeprüfung Kl. A** und zwei Stunden nahm die anschließende Zeit-Springprüfung Kl. L in Anspruch, die von Isabell Schneider auf Chambertin’s Caprice (Pffrd. Dachau) gewonnen wurde. Franz Ost auf Uparco und Sarah Schlett auf Sambuca La Rock, beide vom RFV Donauwörth-Mertingen folgten auf Platz 2 und drei. In der folgenden Springprüfung der Klasse M* nahm der Lokalmatador Markus Miller auf Connory für den Reitverein Thierhaupten den Sieg mit nach Hause. Die Zeit mit 54,34 Sec. lag knapp vor Isabel Schneider die auf Platz 2 folgte, vor Michael Bogenhauser auf Camyra vom RFV Fischach auf Platz 3. Den Abschluss des Tages machte die Dressurprüfung Kl. L, die ebenfalls als eine Qualifikationsprüfung für BAYERNS PFERDE Champions Club ausgeschrieben war. Rantje Stammer auf Boriwa vom RFV Schwabmünchen ging als Siegerin und Champion hervor. Zweitplatziert war die Jugendliche Sophie Erdt auf Henrico vom veranstaltenden Verein. Auch sie wurde mit Preisen von Bayerns Pferde bedacht. Auf dem dritten Platz fand sich Susanne Metzger auf World Lady (RV Augsburg-West) wieder.

Sieger M*-Prüfung Markus Miller auf Connory

Am Sonntag ging es morgens weiter mit der Dressurreiterprüfung Kl. A. In zwei Abteilungen folgte die Springprüfung Kl. A*. Kim Cronauer auf Celina (SG Mauerbach) siegte und freute sich über den Champions-Sieg des BAYERNS PFERDE Champions Club. Am frühen Nachmittag wurde der Stilspring-Wettbewerb, der eine Qualifikationsprüfung der Kreismeisterschaft enthielt geritten. Rebecca Cifuentes-Hilbert auf Estella (RV Schloß Aystetten) freute sich über den Sieg. Die Springreiter in der anschließenden Zwei-Phasen Springprüfung Kl. L folgten vor der letzten Springprüfung Kl. M* am Ende des Turniertages. Die Amazone Kerstin Zeidtler auf Crash Boom Bank (Pffrd. Dachau) gewann diese Prüfung.

Den Auftakt am Pfingstmontag übernahmen die Springreiter mit der Springprüfung Kl. A**. Es folgte die Springprüfung Kl. L, gewonnen von Franz Ost auf Uparco. Belinda Steinmetz auf Caline (RFV Ingolstadt-Spitzlmühle) lag auf dem 2. Platz und Maria Auernhammer auf Campari vom RFV St.M.Gablingen auf Platz drei. Am frühen Nachmittag gab es den Dressur-Wettbewerb der sehr stark von den Mitgliedern des Reitverein Thierhaupten genannt wurde. Vor allem der Nachwuchs des Reitvereins meldete sich zu Wort. Nadine Schmidbauer auf Misterio vom veranstaltenden Verein platzierte sich auf den dritten Platz. Auch die Plätze 5, 6 und 8 gehörte Thierhaupten und auch das untere Drittel wurde von vier Reiterinnen bestritten. Es folgte die Springpferdeprüfung Kl. L. Einige Stürze mussten leider im Laufe der Tage verzeichnet werden, die jedoch alle glimpflich verliefen. Zum Ende des Turniers wurde die Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde geritten. Michael Bogenhauser auf Camyra (RFV Fischach) gewann diese Prüfung. Viele Besucher und die Aktiven erlebten ein spannendes reitsportliches Wochenende. Bis zum Ende des Turniers hatte sich Petrus zurückgehalten, öffnete dann aber seine Schleusen. Der Dank des Vereins geht an alle Sponsoren und ehrenamtliche Helfer.

Champion Bayerns Pferde Champions-Clup Siegerin Julia Radke

Ergebnisse:

1 Springprüfung Kl.M*

KerstinZeidtler (Weichering/Verein Pffrd. Dachau e.V./GER) auf Crash Boom Bang 8 0.00 / 58.20 ChristianKerndl (Gmund/RV Oberland Thann e.V./GER) auf Calais 27 0.00 / 59.06 SarahMaria Faller (Dasing/RV Hofhegnenberg e.V./GER) auf Sam 964 0.00 / 59.78

2 Springprfung Kl. M*

MarkusMiller (Meitingen/RFV Thierhaupten/Ötz e.V./GER) auf Connory 2 0.00 / 54.34 IsabelSchneider (Nördlingen/RFV St.Georg Nördlingen e.V./GER) auf Chambertin's Caprice 0.00 / 54.55 MichaelBogenhauser (Fischach/RFV Fischach e.V./GER) auf Camyra 0.00 / 58.99

3 Springprüfung Kl. M* m.Siegerrunde

MichaelBogenhauser (Fischach/RFV Fischach e.V./GER) auf Camyra *0.00 / 37.27 JessikaEberl (Weichs/Verein Pffrd. Dachau e.V.) auf ASG Lamborghina *0.00 / 39.46 SarahMaria Faller (Dasing/RV Hofhegnenberg e.V./GER) auf Sam 964 *8.00 / 35.86

5 Springpferdeprüfung Kl. L -nur Trense erlaubt

RichardGrom (Dasing/RV Hofhegnenberg e.V./GER) auf Cregon 7.50 SusanneJanca-Uhl (München/RV Karlsfeld e.V./GER) auf Chippewa 3 7.20 SinjaBublitz (Denkendorf/RC Gut Winkelacker e.V./GER) auf Cabana Breeze 6.30

6 Zeitspringprüfung Kl. L

IsabelSchneider (Nördlingen/RFV St.Georg Nördlingen e.V./GER) auf Chambertin's Caprice 0.00 / 61.50 FranzOst (Donauwörth/RFV Donauwörth-Mertingen e.V./GER) auf Uparco 0.00 / 61.59 SarahSchlett (Buttenwiesen/RFV Donauwörth-Mertingen e.V./GER) auf Sambuca La Rock 0.00 / 61.63

7 Zwei-Phasen-Springprf. Kl.L

IsabelSchneider (Nördlingen/RFV St.Georg Nördlingen e.V./GER) auf Chambertin's Caprice *0.00 / 34.69 CarolineBaumann (Eurasburg/RV Augsburg-West/GER) auf Quadir 2 *0.00 / 35.70 FelixHerzog (Blonhofen/RTG Obere Mühle e.V./GER) auf Little Miss Sunshine 17 *0.00 / 36.95

8 Springprüfung Kl. L -geschlossen

FranzOst (Donauwörth/RFV Donauwörth-Mertingen e.V./GER) auf Uparco 0.00 / 57.40 BelindaSteinmetz (Ingolstadt/RRFV Ingolstadt-Spitzlmühle e.V./GER) auf Caline 20 0.00 / 65.55 MariaAuernhammer (Adelsried/RFV St.M. Gablingen e.V./GER) auf Campari 304 0.00 / 65.87

9 Springpferdeprf. Kl. A**

JessikaEberl (Weichs/Verein Pffrd. Dachau e.V./GER) auf Camplage 7.80 SandraSchmid (Langerringen/SVG Langerringen Abt. Reiten e.V./GER) auf Casino 86 7.50 DanielaWilfer (Diedorf/Augsburger PSV e.V./GER) auf Coco Cassana 7.30

10/1 Stilspringprf. Kl.A* -Qualif.Bayerns Pferde Champions Club

JuliaRadke (Gersthofen/RFV Thierhaupten/Ötz e.V./GER) auf Califax 7.80 NatalieBurghart (Biberbach/RV Augsburg-West/GER) auf Lousiana 68 7.40 KatjaKönigsperger (Kaufbeuren/RFV Kaufbeuren e.V./GER) auf Campino K 7.20

10/2 Stilspringprf. Kl.A* -Qualif.Bayerns Pferde Champions Club

KatharinaBorowski (Haimhausen/Verein Pffrd. Dachau e.V./GER) auf Melody of Dreams 7.60 ElisabethDeffner (Gersthofen/Augsburger PSV e.V./GER) auf All Exclusive E 7.40 MelanieBaltzer (Langenreichen/RV Augsburg-West/GER) auf Gloria 522 7.10

11/1 Springprfüfung Kl. A* -geschlossen

RonjaEngelhardt (Simmelsdorf/Pffrd. Laufer Land e.V./GER) auf Damour 17 0.00 / 44.47 StefanieHutter (Günzburg/RFV Fischach e.V./GER) auf Athabasca 4 0.00 / 50.20 MartinaSteffens (Ettringen/RFV Buchloe e.V./AUT) auf Carl Heinz - S 0.00 / 51.61

11/2 Springprüfung Kl. A* -geschlossen

LeonieLaxhuber (Baar/RFV Donauwörth-Mertingen e.V./GER) auf Dai Jin S 0.00 / 44.84 NatalieBurghart (Biberbach/RV Augsburg-West/GER) auf Lousiana 68 0.00 / 51.20 ClaudiaPfeiffer (Kieblingen/RV Augsburg-West/GER) auf Late but Great 0.00 / 52.18

12/1 Springprf. Kl.A** -A0- Qualif.KM Augsb.-Land Jun.I

KathrinKutter Dr. (Dirlewang/RV Pfaffenhausen e.V./GER) auf Conquest of Paradise D 0.00 / 47.09 StefanieMühlberger (Kissing/RV Augsburg-West/GER) auf Larenzio 0.00 / 47.90 MarikaHum (Entrischenbrunn/PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V./GER) auf Celotus 0.00 / 51.74

12/2 Springprf. Kl.A** -A0- Qualif.KM Augsb.-Land Jun.I

FlorianRogg (Langerringen/SVG Langerringen Abt. Reiten e.V./GER) auf Dandiamo 0.00 / 47.57 StefanieHutter (Günzburg/RFV Fischach e.V./GER) auf Athabasca 4 0.00 / 51.64 SabineStowasser (Prambach/PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V./GER) auf Corafina 3 0.00 / 53.31

13 Stilspring-WB m.erl.Zeit -Qualif.KM Augsb.-Land Jun.II

RebeccaCifuentes-Hilbert (Achsheim/RV Schloß Aystetten e.V./GER) auf Estella - G 7.50 NicolaMiller (Kissing/RV Augsburg-West/GER) auf Pedro 1049 7.40 LauraDemharter (Wörleschwang/SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V./GER) auf GWH Abigail 7.30

14 Dressur-WB -Qualif.KM Augsb.-Land Jun.II

NicolaMiller (Kissing/RV Augsburg-West/GER) auf Pedro 1049 7.50 SophiaHaas (Großaitingen/RFV Bobingen e.V./GER) auf Stratus 3 7.40 NadineSchmidbauer (Augsburg/RFV Thierhaupten/Ötz e.V./GER) auf Misterio 7.30

15 Dressurprf.Kl.A* -Qualif.KM Augsb.-Land Jun.II

SarahWagner (Oberottmarshausen/RC Ulrichshof Königsbrunn e.V/GER) auf Denver Magic 7.80 KimCronauer (Hausen/SG Mauerbach Abt.Reiten e.V./GER) auf Celina E 7.60 Eva-MariaScherer (Inchenhofen/SG Mauerbach Abt.Reiten e.V./GER) auf Kiss me Kate 14 7.50

16 Dressurreiterprf.Kl.A -Qualif.Bayerns Pferde Champions Club

KimCronauer (Hausen/SG Mauerbach Abt.Reiten e.V./GER) auf Celina E 8.30 SarahWagner (Oberottmarshausen/RC Ulrichshof Königsbrunn e.V/GER) auf Denver Magic 7.80 Eva-MariaScherer (Inchenhofen/SG Mauerbach Abt.Reiten e.V./GER) auf Kiss me Kate 14 7.60

17 Dressurprf.Kl.L* -Tr. -Qualif.Bayerns Pferde Champions Club

RantjeStammer (Untermeitingen/RFV Schwabmünchen e.V./GER) auf Boriwa 7.40 SophieErdt (Mainbach/RFV Thierhaupten/Ötz e.V./GER) auf Henrico 10 6.90 SusanneMetzger (Oberdorf/RV Augsburg-West/GER) auf World Lady 34 6.80

Thierhaupten(hils)

Hildegard Steiner