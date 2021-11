Philip Erbers rückt in ALRV-Vorstand nach

ALRV-Präsidentin Stefanie Peters und Philip Erbers. Foto: CHIO Aachen.

Der CHIO Aachen-Ausrichter Aachen-Laurensberger Rennverein e.V. (ALRV) stellt sich für die Zukunft auf. Wenn Frank Kemperman (66) Ende September 2022 aus dem Vorstand ausscheidet, rückt Philip Erbers nach.



„Philip Erbers ist unsere Wunschlösung. Er kennt das Turnier bestens, ist mit den Strukturen vertraut und der Richtige, um gemeinsam mit Helen Rombach-Schwartz und Birgit Rosenberg den CHIO Aachen in die Zukunft zu führen“, sagt ALRV-Präsidentin Stefanie Peters. Erbers wird ab Januar als Bereichsleiter und ab dem 1.10.22 dann als Vorstandsmitglied für die Bereiche Innovation, Infrastruktur und Nachhaltigkeit verantwortlich sein. Helen Rombach-Schwartz (Finanzen, Personal, Verwaltung) und Birgit Rosenberg (Sport, CHIO Aachen CAMPUS, Events) komplettieren den Vorstand. Rosenberg wird zudem Sprecherin des Vorstands.



Der 38-jährige Philip Erbers verantwortet seit 2015 beim CHIO Aachen-Vermarkter Aachener Reitturnier GmbH unter anderem die Bereiche Ticketvertrieb und internationale Rechtevermarktung. „Ich freue mich riesig darauf, nun in neuer Funktion weiterhin Teil dieses tollen Teams des CHIO Aachen sein zu dürfen“, so Erbers. „Für das Vertrauen, das mir die verantwortlichen Personen entgegenbringen, bedanke ich mich sehr.“ Frank Kemperman wird nach 29 Jahren als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender Ende September 2022 in den Ruhestand gehen. „Es war und ist eine tolle Zeit beim CHIO. Aachen ist mein Herz, mein Leben und ich bin überzeugt davon, dass wir mit Philip den Vorstand des ALRV hervorragend ergänzen werden“, sagte Kemperman.



Homepage CHIO Aachen



CHIO Aachen, Pressestelle