Poloteam aus Münster überrascht mit 3. Platz bei größtem Polo-Tunier auf Schnee

Los Nocheros stimmen sich in Kitzbühel auf das Polopicknick 2017 ein

Es ist weltweit das größte Polo-Turnier auf Schnee und einer der bekanntesten Wettkämpfe in Europa: Der Corum Snow Polo World Cup in Kitzbühel. Für eine Überraschung sorgte ein Außenseiter Team aus Münster: Die „Los Nocheros“ rund um Polopicknick-Veranstalter Sebastian Schneberger belegten unter dem Namen „Corestate“ (+10) den 3. Platz.



In spannenden Matches lieferten internationale Top Poloteams den rund 15.000 Zuschauern mitreißende Polospiele bei bestem Schneewetter. Unter den Zuschauern befanden sich im ausverkauften VIP-Zelt auch prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Lifestyle, wie Christian und Bettina Wulff, Giulia Siegel oder Alexander zu Schaumburg-Lippe.



Nachdem sich Schneberger (+2) und seine Teamkollegen Philip de Groot (+2) und Valentin Novillo A. (+6) im ersten Match am Freitag gegen den späteren Finalisten Team „Corum“ (+10) geschlagen geben musste, konnten sie im weiteren Verlauf des Turniers die Mannschaft „Maserati“ (+9) und im entscheidenden Spiel um Platz 3 Team „Valartis Bank“ (+11) bezwingen. Das Siegertreppchen erkämpfte sich schließlich Team „Corum“, den zweiten Platz belegten „Engel & Völkers“ (+12).



Der Samstagabend des 15. Corum Snow Polo World Cups in Kitzbühl wurde, wie jedes Jahr, zu einem legendären Highlight Event: auf der VIP Player’s Night traf sich unter dem Motto „Tyrolean Style“ alles was Rang und Namen hat und feierte ausgelassen bis zum frühen Morgen.



„Der Snow Polo World Cup war genau der richtige Auftakt für die Polosaison 2017. Wir sind jetzt heiß auf das Polopicknick 2017“, erklärte Sebastian Schneberger nach dem Wochenende in Kitzbühl.

„Die Nachtschwärmer“ sollen Gerüchten zufolge übrigens auf der Player´s Night ihrem Namen erneut alle Ehre gemacht haben – aber bis das erste Chukker beim Polopicknick am 29. Juli angepfiffen wird, ist ja noch genug Zeit, um wieder fit zu werden.

