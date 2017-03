PONYSHOWTEAM GEWINNT KATINA SHOWCUP

Foto: EQUITANA / Sven Cramer)

Es klappte zwar nicht alles reibungslos bei der Springquadrille mit LED-Beleuchtung des Ponyshowteams, aber das machte nichts. Mit 120,4 Punkten waren die flinken Ponys souveräne Sieger des KATINA Showcups 2017.

Ein Jahr lang haben die acht (plus ein Ersatzreiter) für ihre rasante Nummer geübt. Es hat sich gelohnt! Zwar gab es zwei kleine Zwischenfälle, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass das Team die Herzen der Zuschauer längst gewonnen hatte. Dabei war es eine knappe Entscheidung zwischen Action und besinnlicher Harmonie, die die Französin Carla Pelissier mit ihren drei Camargue-Pferden in die Halle 6 brachte. Die drei präsentierten eine Freiheitsdressur, die schon beinahe HOP TOP Show-verdächtig war. Zumindest bis zu dem Moment, in dem die beiden Pferde, die Carla frei mit sich führte (auf dem dritten ritt sie ohne Sattel und nur mit Halsring) beschlossen, nun sei es genug mit Besinnlichkeit, jetzt müssen mal ein bisschen Spaß gemacht werden. Die beiden jagten sich gegenseitig durch die Halle und erfreuten Jury und Publikum gleichermaßen mit ihrer offensichtlichen Lebensfreude. Am Ende erhielten sie die zweithöchste Bewertung von 119,7 Punkten. Platz drei ging an die wunderschöne Quadrille des Reitvereins Mülheim Mintard mit dem Motto "König der Löwen". Hier gab es 117,8 Punkte.

BEWERTUNGEN KATINA SHOWCUP – SONNTAG 19.3.2017