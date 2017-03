Premiere in Biberach: Verkaufstag mit Hengstpräsentation

Am kommenden Sonntag, dem 26. März 2017, ist beim Reiterverein in Biberach an der Riß viel los: 13 Reitpferde und vier Reitponys reisen zur Verkaufsschau des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg unter der Leitung von Fritz Fleischmann an und werden um 14 Uhr in einer öffentlichen Vorstellung unter dem Sattel präsentiert. Züchterisch interessant wird die Premiere des Verkaufstages durch die Präsentation der auf der Deckplatte in Biberach stationierten Landbeschäler. Klar, dass sich der hiesige Pferdezuchtverein an diesem Tag mit vielen fleißigen Händen einbringen wird.

Die Springpferdekollektion umfasst drei hoch interessante Offerten: Soulsister, eine routinierte zehnjährige Stute, die in M-Springen platziert ist. Zwei Nachkommen des S-Springsiegers Ciacomo, die Erfolge in Springpferdeprüfungen der Klasse A auf der Erfolgsliste haben stehen zum Verkauf und eine dreijährige Tochter des Quintos Chamb die angeritten ist.

Für das Viereck empfehlen sich Full Size Render von Foundation und Unica von United. Beide Pferde sind fünfjährig und beherrschen die Lektionen der Klasse A und können sofort in dieser Klasse eingesetzt werden. Siegreich in einer Reitpferdeprüfung ist die vierjährige Tochter des im schweren Sport erfolgreichen Rigamento namens Wisgaard de Nordelinga. Weitere vierjährige angerittene Rohdiamanten abstammend von Doppel-Bundeschampion Denario, dem Landbeschäler Little Charly, dem international Grand-Prix erfolgreichen Belissimo M, Brisbane und Vize-Bundeschampion Bon Bravour runden die Dressurkollektion ab.

Als treue Partnerin für den täglichen Freizeitgenuss bietet sich die neunjährige Denaro-Tochter Diddel an. Sie hat eine Zuchtstutenprüfung abgelegt.

Wer ein Reitpony sucht, kann am Sonntag aus vier Offerten wählen: Die neunjährige „The little Queen“ (v. Tocadero) ist A-Dressur platziert und hat mit 7,64 eine sehr gute Stutenleistungsprüfung abgelegt. Die Stute ist sicher in L-Lektionen und darüber hinaus viel im Gelände geritten. Die beiden sechs- bzw. siebenjährigen Reitponystuten Dancing Dynamic und Kennedy WE haben den Ausbildungsstand der Klasse A, darüber hinaus war Kennedy WE für das Bundeschampionat nominiert. Vierter im Bunde der Reitponys ist der vierjährige Hengst „Der kleine Cassanova“: Er ist angeritten und sicher im Gelände zu reiten.

Um 14 Uhr präsentieren Fritz Fleischmann und sein Team die Verkaufspferde unter dem Sattel. Anschließend können die Pferde vor Ort ausprobiert werden. Selbstverständlich ist es auch möglich einen Termin für die kommende Woche im Heimatstall zu vereinbaren, wenn der Wunschkandidat dann noch keinen neuen Besitzer gefunden hat. Weitere Informationen zu den Verkaufspferden sind auf www.pzv-bw.de zu finden oder bei Fritz Fleischmann unter der Rufnummer 0175-2060070 zu erfragen.

Im Rahmen des Verkaufstags werden die Hengste der Biberacher Deckplatte präsentiert: Dabei ist der ehemalige Süddeutsche Champion und DSP-Prämienhengst Kaiserstolz. Der Rappe kann im Viereck Erfolge bis zur Klasse M vorweisen. Aus dem Springlager wird die Deckplattenleiterin Melanie Lott den PSA-Finalisten Churchill, der seinen 50-Tage-Test mit der Endnote von 8,56 in Adelheidsdorf absolvierte und Be Careful, der siegreich in Springpferdeprüfungen der Klassen A und L ist und seinen 70-Tage-Test im Springen mit einer Endnote von 8,85 absolvierte, vorstellen.

