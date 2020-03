Pressemitteilung zur Absage von Horses & Dreams meets Japan 2020

Bezugnehmend auf die infektionsschutzrechtliche Allgemeinverfügung des Landkreises Osnabrück vom 12.03.2020 sehen wir uns schweren Herzens in der Verantwortung Horses & Dreams meets Japan, das ursprünglich vom 22.-26. April hätte stattfinden sollen abzusagen. Aufgrund der aktuellen, durch das Coronavirus verursachten Situation ist es unsere gesellschaftspolitische Verantwortung, die Eindämmung und Bekämpfung der Ausbreitung des Virus zu unterstützen.



Ebenfalls fühlen wir uns verpflichtet bereits nach einem Ausweichtermin für unser Jungendturnier Future Champions zu suchen, dennoch sind wir zuversichtlich, dass Future Champions sowie das erste Internationale Ludwigsburger Dressurfestival, vom 24.-27. September 2020 vor dem Schloss Monrepos wie geplant durchgeführt werden kann.



Die Familie Kasselmann, sowie das gesamte Horses & Dreams Team möchte diese Gelegenheit nutzen, sich bei allen zu bedanken, die die Vorbereitungen so tatkräftigt unterstützt haben und mit ihrem großen Engagement und Leidenschaft auf Horses & Dreams hingearbeitet haben. Wir danken allen Partnern, Sponsoren, Ausstellern und interessierten Zuschauern für das uns entgegenbrachte Vertrauen und die Unterstützung.



Wie bei der Europameisterschaft 2005 bewiesen wurde, ist der Hof Kasselmann mit seiner besonderen Infrastruktur und der Erfahrung aus über 40 Jahre Pferdesport in der Lage, auf kurzfristige Änderungen in der gesundheitspolitischen Situation zu reagieren. In Abstimmung mit den zuständigen Behörden sind wir bereit ein Prüfungsangebot auf die Beine zu stellen, sollte die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet werden können.



Sowohl das Hof Kassemann Büro, als auch das Horses & Dreams Büro stehen gerne für weitere Fragen zur Verfügung und sind unter den üblichen Telefonnummern zu erreichen.



Alle die bereits im Onlineshop Tickets erworben haben, können sich gerne an Reservix unter: 0180 6050 400 wenden, um den vollen Ticketpreis erstattet zu bekommen.



In kritischen Zeiten ist es wichtig auf starke Partnerschaften zu vertrauen.



In diesem Sinne,



Ihre Familie Kasselmann & das Horses & Dreams Team

Horses and Dreams Entertainment GmbH