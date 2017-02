pro-equi dreifach für den EQUITANA Innovationspreis 2017 nominiert

pro-equi präsentiert mit esl und dip auch zur EQUITANA 2017 weitere innovative Neuheiten. Die Produkte wurden in Zusammenarbeit mit Experten der Pferdebranche entwickelt und verfolgen das Ziel, alle relevanten Informationen im täglichen Betriebsablauf transparent darzustellen. esl (electronic stable label) ist die digitale Alternative zum Boxenschild. Auf dem energieeffizienten Display werden Informationen rund um das Pferd sowie auch aktuelle Warnhinweise abgebildet. dip (digital information panel) ist eine staub- und spritzwassergeschützte Touch-Monitor-Lösung für die Stallgasse, auf dem pro-equi benutzerorientiert dargestellt und bedient wird.

pro-equi ist die erste vollständig webbasierte Software-Lösung (Cloud) zur Administration von Pferdebetrieben, die in enger Zusammenarbeit mit namenhaften Züchtern, Gestüten, Hengststationen und Verbänden bedarfsgerecht entwickelt wurde. Primäres Ziel von pro-equi ist es, dem Anwender eine arbeitserleichternde und intuitiv bedienbare Oberfläche zu bieten. Alle für den Betrieb relevanten Daten sind schnell und einfach gepflegt und einsehbar.

Oldenburg 10.02.2017 - Die modulare Software für Pferdebetriebe pro-equi sowie die Produkte pro-equi esl und pro-equi dip sind für den EQUITANA Innovationspreis 2017 nominiert. Eine Präsentation unserer Produkte findet vom 18. - 26.03.2017 auf der Messe in Halle 3, Stand B53 statt.