(Problem) Pferde besser verstehen! VOX Pferdeprofi SANDRA SCHNEIDER auf Live-Tour

„(Problem-) Pferde besser verstehen“

VOX-Pferdeprofi SANDRA SCHNEIDER erneut auf großer Live-Tour

„Die Pferdeprofis“ satteln wieder auf Staffelstart am 7. Januar und ab April live auf Tour Am Samstag, den 7. Januar 2017 startet um 19:10 Uhr die neue und mittlerweile fünfte Staffel der erfolgreichen Coaching-Serie „Die Pferdeprofis“ bei VOX. Mit viel Fachkompetenz, Geduld und dem nötigen Einfühlungsvermögen lässt Sandra Schneider auch diesmal Tier und Mensch wieder zu einem echten Team zusammenwachsen - und das mit viel Empathie und Taktgefühl in vier neuen und zwei bereits bekannten Folgen.

Wer die beliebte Pferdetrainerin auch einmal live erleben möchte, hat ab dem Frühjahr die Gelegenheit dazu. Denn die neue Live-Tour „(Problem-) Pferde besser verstehen“ wird Sandra Schneider in die Reithallen von 20 Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen. Dann wird sie sich wieder live vor Publikum den Sorgen und Nöten verzweifelter Pferdefreunde annehmen. Der ganz besondere Clou dabei: Sandra Schneider kennt die Mensch-Tier-Teams vorher nicht, erst am Tag der Veranstaltung trifft sie erstmalig auf Pferd und Halter. Wann Sandra Schneider wo zu Gast sein wird, ist auf der nächsten Seite zu sehen.

Im Frühjahr 2016 begab sich Sandra Schneider mit dem „Problempferde-Demotag“ erstmalig auf große Live-Tournee. Hier löste sie in ihrer unnachahmlichen Art und Weise beispielsweise Problemstellungen wie Ängste vor Schafen, Komplikationen beim Verladen oder aber die Furcht vor Sattel und Trense. „Nach dem Erfolg meiner Live-Premiere freue ich mich nun auf viele weitere Fälle, die mir im Laufe der neuen Tour begegnen werden“, so die renommierte Western- und Pferdetrainerin, die das Wort „Priiima“ zum Kult werden lässt.



Tickets für die Veranstaltungen gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, CTS Eventim, ÖTicket und hier: www.sandra-schneider-live.de/tickets-termine

Bewerbung Problempferd: www.sandra-schneider-live.de/anmeldung-problempferde











(Problem-) Pferde besser verstehen: Tourtermine 2017

Samstag, 8. April

Reitsport-Touristik-Centrum Ostfriesland

26629 Großefehn

Sonntag, 9. April Reit- & Fahrverein Sögel 49751 Sögel (bei Meppen)

Samstag, 22. April Pferdezentrum Schloss Wickrath 41189 Mönchengladbach

Sonntag, 23. April Albert-Vahle-Halle 52070 Aachen

Sonntag, 30. April Barockreitzentrum Heimsheim 71296 Heimsheim

Montag, 1. Mai Reitsportzentrum Hohenzollern 72406 Bisingen

Samstag, 6. Mai Gestüt Tannenhof 65321 Heidenrod-Watzelhain

Sonntag, 7. Mai

Reiterbund 64 Saarlouis, Gestüt Wiesenhof

66740 Saarlouis

Samstag, 20. Mai Reitclub Rhön e.V. 97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Sonntag, 21. Mai

Pferdesport- und Turnierzentrum Kreuth

92286 Rieden

Donnerstag, 25. Mai Pferdezentrum Alsfeld 36304 Alsfeld

Samstag, 27. Mai Landgestüt Sachsen-Anhalt GmbH 06780 Zörbig, OT Prussendorf

Sonntag, 28. Mai Reitanlage Großerkmannsdorf 01454 Radeberg, OT Großerkmannsdorf

Samstag, 10. Juni Reitverein Niebüll 25899 Niebüll

Sonntag, 11. Juni Landgestüt Redefin 19230 Redefin

Samstag, 24. Juni Linzer Pferdefestival URC St. Georg A-4030 Linz-Ebelsberg

Sonntag, 25. Juni Magna Racino - Clubhaus A-2483 Ebreichsdorf

Samstag, 2. September Horse Park Zürich-Dielsdorf AG CH-8157 Zürich-Dielsdorf

Sonntag, 3. September Reitsportzentrum St. Jakob CD-4112 Bättwil

Sonntag, 10. September Hengststation Rohmann 45770 Marl







Daten und Fakten zu Sandra Schneider

Sandra Schneider, ihres Zeichens renommierte Western- und Pferdetrainerin, FN-Berittführerin, EWU-Betreuerin/ Sportassistentin Westernreiten sowie zertifizierte Pferdekommunikationstrainerin, absolvierte ihre Trainerausbildung in New Mexico, USA. Zudem hat sie erfolgreich ein Studium am Internationalen Institut für Pferdekommunikationswissenschaft (IIPKW) abgeschlossen. Hier arbeitete sie mit renommierten Trainern, wie Peter Kreinberg und Michael Geitner zusammen und erlangte weitreichende Kenntnisse über ganzheitliches Pferdetraining.

Mit Michael Stieghorst rief sie im Jahr 2007 das Projekt "Herdenchef" ins Leben, bei dem es um das Führungskräftetraining mit Pferden im Mittelpunkt steht.

In ihrem Buch „Denn Ihr fühlt nicht wie wir – Tagebuch eines Pferdes“ berichtet sie aus der Sicht eines Pferdes, das durch das falsche Verständnis des Menschen zum „Problemfall“ wird. Dabei gibt sie dem Leser jede Menge Erklärungen, Ratschläge sowie Einsichten in die Denkweise des Pferdes mit auf den Weg.

Seit Februar 2012 ist Sandra in der Coaching-Doku „Die Pferdeprofis“ (VOX) gemeinsam mit Bernd Hackl zu sehen.

Ihr erfolgreiches Live-Debüt „Problempferde-Demotag“ führte Sandra Schneider 2016 quer durch Deutschland sowie nach Österreich und in die Schweiz. Bei mehr als 100 gravierenden „Problemstellungen“ lieferte sie nachhaltige Erfolge. Anschaulich und nachvollziehbar zeigte sie auf, welch wichtigen Stellenwert liebevolle, gewaltfreie und schonende Trainingsmethoden in Kombination mit Rücksicht auf die Gesundheit und die individuelle Anatomie des Pferdes haben.





Sandra Schneider bei YouTube: www.youtube.com/channel/UCzN8rht0PnOY_ix7ihQL-Hg



Informationen zu den neuen Fällen der „Pferdeprofis“ www.vox.de/cms/sendungen/die-pferdeprofis.html

Foto: Jasmin Ziegler

Mina Entertainment GmbH