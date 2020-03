PULLMAN CITY BRINGT 2020 GROSSE KARL-MAY-SPIELE AUF DIE BÜHNE

Nach dem Erfolg 2019: Westernstadt setzt weiter auf „Winnetou“ und verpflichtet Schlagersängerin Claudia Jung für die weibliche Hauptrolle – Außerdem auf der Freilichtbühne: Action, Pyrotechnik, Pferde, Bisons und ein Wolf

Foto: Westernstadt Pullman City

Der Western-Erlebnispark Pullman City/Bayern wird ab Juni 2020 Karl-May-Spiele mit einer Dauer von 90 Minuten inszenieren. Bis September 2020 sind mehr als 50 Theater-Aufführungen geplant. „Winnetou und das Geheimnis um Old Surehand“ nennt sich das actionreiche Freilicht-Stück, in dem Stuntman und Schauspieler Ivica Zdravkovic als „Winnetou“ die männliche Hauptrolle. Für die weibliche Hauptrolle konnte Pullman City die erfahrene, preisgekrönte und sattelfeste Schlagersängerin und Schauspielerin Claudia Jung gewinnen.

„Winnetou“ Ivica Zdravkovic sieht Pierre Brice täuschend ähnlich und hat sich bereits in der Saison 2019 in die Herzen der Zuschauer gespielt. Rund 40.000 Besucher haben 2019 die 45-minütige Show „Winnetou und der Fluch des Goldes“ in Pullman City gesehen. Sie stammte aus der Feder von Textbuch-Autor und Regisseur Mike Dietrich. Der große Erfolg dieser Show bestärkt die Pullman-Geschäftsführer Claus Six und Ernst Grünberger, die ohnehin langfristig geplante Zusammenarbeit mit Mike Dietrich fortzusetzen.

Das Publikum erwartet eine turbulente Show mit starken Hauptdarstellern, aufwändig kostümierte Komparsen, jeder Menge Action und Pyrotechnik, Pferden, Bisons, einem Wolf und viel Gefühl. Premiere der Karl-May-Spiele Pullman City Bayern 2020 ist am 11. Juni.



Pullman City, die „lebende Westernstadt“, ist ein Western-Erlebnispark am Rande des Bayerischen Waldes, in dem die Besucher hautnah in die Zeit des Wilden Westens eintauchen können. Geboten werden ein abwechslungsreiches Showprogramm, vielfältige Events und spannende Mitmach-Möglichkeiten für Kinder und Erwachsene, für Pferde-Freunde, Western- und Countryfans, Vereine und Gruppen.

Foto: Westernstadt Pullman City

Foto: Westernstadt Pullman City

Foto: Westernstadt Pullman City

Foto: Westernstadt Pullman City

Tickets und weitere Infos unter www.pullmancity.de.

Westernstadt Pullman City