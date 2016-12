Zum Abschluss gibt's Rock'n'Roll, Country Classics und ein großes Feuerwerk

Mega-Party zu Silvester - Für Spaß und Überraschung sorgen Mike, der Mundwerker, und Doc Magic Giuseppe

Zum Jahresende geht es in Pullman City nochmal hoch her: Jeden Abend ist Live Musik geboten, tagsüber sorgen Doc Magic Giuseppe mit seiner Tischzauberei (Do. und Fr. ab 16 Uhr) und Mike, der Mundwerker, für Verblüffung, Spaß und Action (Do. und Fr. 13, 15 und Uhr Uhr). Am Donnerstag, 29. Dezember, steht bei der Rock Night ab 21 Uhr die Band „Ryan Eden“ auf der Bühne in der Music Hall. Am Freitag, 30. Dezember, spielen die „Greyhound Doctors“ ab 20 Uhr klassische Country Musik. Zuvor können Kinder und Erwachsene um 19 Uhr an einer abenteuerlichen Fackelwanderung teilnehmen.

Am letzten Tag des Jahres, dem Samstag, gibt es um 11, 13 und 15 Uhr nochmal lustige Geschichten, Späße und Musik von Mike, dem Mundwerker. Ab 18.30 Uhr sorgen die „Silverballs“ für ehrlichen Rock'n'Roll und eine furiose Bühnenshow. Ab 20 Uhr heizt DJ George Mc Fly in der Mainstreet mit Partymusik ein, und ab 21.30 Uhr wird die Band „Hats on“ das Publikum in der Music Hall begeistern. Ihr Repertoire reicht von Countrymusic, Oldies und Evergreens bis hin zu Rock und Partykrachern. Perfekte Stimmung zum Feiern ist bei dieser Partynacht garantiert. Zu Mitternacht verabschieden die Pullmänner mit einem großen Feuerwerk das alte Jahr. Doch auch am Sonntag, 1. Januar 2017, ist noch einiges geboten: Um 18 Uhr findet eine Fackelwanderung statt, ab 19 Uhr spielt das „Daniel T. Coates Trio“. Der Eintritt in die Westernstadt ist an diesem Tag frei. Ab 2. Januar geht Pullman City in die Winterpause. Von 31. März bis 1. April wird der Rockabilly Rumble Band Contest ausgetragen, am 7. und 8. April beginnt die neue Saison. Weitere Informationen unter www.pullmancity.de.

Fotos stehen zum Download zur Verfügung!

Simone Kuhnt

Westernstadt Pullman City

Ruberting 30

94535 Eging am See

Tel. 49(0)162-4402601

presse@pullmancity.de

Pullman City, die „lebende Westernstadt“ in Eging am See, ist ein Freizeitpark idyllisch am Rande des Bayerischen Waldes gelegen, leicht erreichbar über die A3 zwischen Deggendorf und Passau. Bereits seit 1997 können Kinder und Erwachse hier den „Wilden Westen“ erleben – beim Bogenschießen, Goldwaschen, Ponyreiten, bei Livemusik, Line Dance und Lagerfeuerromantik. Während der Saison wird täglich ein vielfältiges, gewaltfreies Showprogramm mit Cowboys, Indianern und freilaufenden Bisons, mit Trickreitern und Zauberern gezeigt. Das Herzstück von Pullman City ist der Authentikbereich, in dem die Hobbyisten mit Leidenschaft die Geschichte Amerikas darstellen und leben. Auf dem 200.000 Quadratmeter großen, hügeligen Gelände der Westernstadt gibt es außerdem einen Abenteuerspielplatz, einen Niederseilgarten und ein Tiergehege. Events wie die verschiedenen Country Music- und Rockabilly-Festivals, das US-Car-Treffen, das Quad-Treffen, das Harley Treffen und das Western Pferd Festival runden das Angebot ab. Der Pullman City Ferienpark, das „Palace Hotel“, das neue Hotel "La Hacienda", die Blockhütten mit Lagerfeuerstelle, die Übernachtungstipis und der angeschlossene Campingplatz bieten insgesamt rund 1000 Übernachtungsmöglichkeiten. Pullman City ist ein Ausflugsziel für Groß und Klein, für Western- und Countryfans, für Pferdefreunde und Tanzbegeisterte, für Fans der Geschichte Amerikas, Motorradfahrer, Trucker, Camper und Busreisenede, für Familien, Firmen und Vereine.