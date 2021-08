Qualifiziertes Damen-Quartett

In Freienwill qualifizierte sich Katie Marie Möller mit Lanier für das Finale des LVM Cups. Ken-Christian Horst vom LVM-Organisationsteam und Richterin Elke Korries gratulierten. (Foto: Malina Blunck)

(Freienwill/Tangstedt) Gleich zwei Etappen des LVM Cups Schleswig-Holstein wurden am Wochenende gefeiert und zwar bei den Kleinsolter Turniertagen in Freienwill und bei dem Dressurturnier des Reitvereins Tangstedt. Dieses Mal hatten die Sportler im Viereck die Gelegenheit, sich in einer Dressurprüfung der Klasse L für das große Finale der beliebten Nachwuchs-Serie bei den VR Classics Classics in Neumünster vom 17. bis 22. Februar zu empfehlen.

In Tangstedt löste Tuana Karka mit Rohlsdorf Carribean Dream das Finalticket für Neumünster. (Foto: Privat)





Für den großen Saisonabschluss qualifizieren sich in der Dressur die an Stelle eins und zwei platzierten Starter. In Freienwill taten dies Katie Marie Möller (Koseler RV e.V.) mit dem Deutschen Reitpony-Wallach Lanier auf Rang eins und Mira Lisann Giebelstein (RFV Großenwiehe e.V.) mit der Oldenburger Stute Daydream an zweiter Position. In Tangstedt führten Tuana Karka (RSV Groß Steinarde e.v.) und der gekörte Hengst Rohlsdorf Carribean Dream das Teilnehmerfeld an. Ihr folgte Lana Meyer Williams (PS Granderheide e.V.) mit ihrer Hannoveraner Stute San Amira. Für dieses Damen-Quartett und ihre Pferde und Ponys wird es im Februar in den Holstenhallen von Neumünster also um alles gehen, wenn sie sich den Gesamtsieg im LVM Cup Schleswig-Holstein sichern wollen.



Und schon an diesem Wochenende geht es mit der renommierten Serie weiter. Dieses Mal für die Athleten im Parcours: Vom 12. bis 15. August veranstaltet der Reitverein Tangstedt sein Springturnier, und vom 14. bis 15. August wird es beim Turnier in Nettelsee vom RV Westwalddistrikt Nettelsee u.U. e.V. für die Springreiter ernst. Geritten wird eine Stilspringprüfung der Klasse L*. Es qualifizieren sich jeweils die besten Vier dieser Prüfung.





LVM Cup Schleswig-Holstein-Qualifikationsstandorte 2021



25. bis 27. Juni: Fehmarn, Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

16. bis 18. Juli: Heide, Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.

16. bis 18. Juli: Ahrensburg, Reitverein Ahrensburg-Ahrensfelde e.V.

6. bis 8. August: Kleinsolt, PSG Flensburg Land e.V. Reitanlage Blunck-Erichsen (Dressur)

7. bis 8. August: Tangstedt, RV Tangstedt e.V. (Dressur)

12. bis 15. August: Tangstedt, RV Tangstedt e.V. (Springen)

14. bis 15. August: Nettelsee, RV Westwalddistrikt Nettelsee u.U. e.V. (Springen)

21. bis 22. August: Löwenstedt, RC Blau-Weiß Löwenstedt e.V.

11. bis 12. September: Sörup, Reit- und Fahrverein Sörup e.V. (Springen)

23. bis 24. Oktober: Sörup, Reit- und Fahrverein Sörup e.V. (Dressur)

17. bis 22. Februar 2022: FINALE VR Classics Neumünster





Pressemitteilung vom 9. August 2021

RathmannVerlag GmbH & Co. KG