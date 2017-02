Qualität etabliert sich - „W&F Meisterhandschuhe“ hat sich Markt erobert!

Anzeige / PRESSEINFORMATION

von W&F Meisterhandschuhe GbR

Qualität etabliert sich!

Ein halbes Jahrzehnt Engagement im Reitgeschäft, dazu feinstes Leder, Maßarbeit, Farbvielfalt und Qualität – eine Mischung, die sich durchsetzt. Die fränkische Reithandschuh-Manufaktur „W&F Meisterhandschuhe“ hat sich ihren Markt erobert.

Was bei einem gemeinsamen Ausritt im Winter als Idee geboren wurde, ist längst auf dem Reitsportmarkt angekommen: Der ideale Reithandschuh. Gerade in der kalten Jahreszeit spielt das Thema „Handschuhe“ eine besondere Rolle. „Den Pferden macht das nichts aus“, meint Elke Fleischmann. „Aber bei uns Reiterinnen sieht das anders aus – da würde man so manches Mal lieber zuhause in der warmen Stube bleiben“, lacht Birgit Wölfel, die zweite im Bunde von W&F Meisterhandschuhe.

„Die Idee, Reithandschuhe aus Leder auf dem Reitsport-Markt ‚wiederzubeleben‘ und dabei auf Qualität, Nachhaltigkeit und Design zu setzen, sprach nicht nur uns beide an“, schildert Elke Fleischmann begeistert die Anfänge der W&F Meisterhandschuhe. „Wir planten unter anderem für den ersten Winter Lederreithandschuhe mit Kaschmir- oder Wollfutter und der Erfolg gab uns Recht. Diese Reithandschuhe wärmten nicht nur Hände und Fingerspitzen, auch die Griffigkeit und die Zügelführung wurden wesentlich verbessert. Deshalb setzen wir auch heute auf die Kombination dieser natürlichen Materialien.“ „Um den Unterschied noch zu verdeutlichen“, ergänzt Birgit Wölfel: „Dicke Handschuhe sind warm, aber man hat keine Zügelverbindung mehr. Dünne Handschuhe bieten eine bessere Griffigkeit, aber die Fingerkuppen sind schnell eisig und ohne Gefühl. Herkömmliche Kunstfaser-Handschuhe können das bei weitem nicht leisten. Die Auswahl bester Naturmaterialien zeigte, dass Qualität fühlbar mehr leistet. Die hohe Strapazierfähigkeit unseres Leders und die Auswahl unter mehr als 30 Farben machen unsere Reithandschuhe zu einem Highlight.“

„Natürlich mussten wir eine ganze Weile suchen, um ein Leder zu finden, das den hohen Anforderungen gerecht wird. Es muss nicht nur weich sein, sondern möglichst reißfest und soll Schweiß, Dreck und Nässe vertragen, ohne hart zu werden. Dabei war uns wichtig, wo das Leder herkommt und dass es nach strengen europäischen Standards verarbeitet und gegerbt wird“, ergänzt Elke Fleischmann. „Wir wurden fündig und verarbeiten ausschließlich das WR100-Leder des englischen Gerbers Pittards, welches durch ein spezielles Gerbverfahren all diese Eigenschaften bietet. Das Umweltmanagement von Pittards ist zertifiziert und die Einhaltung von Schadstoffgrenzen garantiert. Wir sind stolz darauf, dass unsere Handschuhe ein rein europäisches Produkt sind.“

W&F Meisterhandschuhe bietet auch einen Reparaturservice an und zeigt beispielhaft, wie man das Konzept der Nachhaltigkeit konsequent umgesetzt: Vom Materialeinkauf, über die Verarbeitung bis hin zur Reparatur.

In den letzten fünf Jahren konnte man sich auf zahlreichen Veranstaltungen wie der Horses & Dreams in Hagen, dem Pfingstturnier in Wiesbaden oder der Pferd & Jagd in Hannover am W&F-Stand von der Qualität überzeugen. Zum Jubiläum gibt es zahlreiche Sonderangebote. Dafür wurde eigens ein Wintermodell optimiert und lockt mit einem Einführungsrabatt. Mehr dazu finden Sie auch im Onlineshop unter www.lederreithandschuhe.de

W&F Meisterhandschuhe - von der Idee zum Produkt

2012 gründen die leidenschaftlichen Reiterinnen Birgit Wölfel und Elke Fleischmann ihre Firma W&F Meisterhandschuhe und starten mit dem Vertrieb Ihrer hochwertigen Reithandschuhe aus Naturleder durch.

Die handgefertigten Handschuhe aus feinstem Leder des englischen Gerbers Pittards sind „Made in Europe“. Es gibt sie in verschiedensten Ausführungen – passend für jede Jahreszeit - modisch individuell kombinierbar in über 30 Farben. Für den Winter wird Naturleder mit Kaschmir- oder Wollfutter kombiniert. Das ist einzigartig im Reitsport:

„Qualität aus Meisterhand – nicht nur für die modebewusste Reiterin.“

Auch der W&F-Online-Shop spiegelt den Anspruch der Kundinnen und Kunden wieder. www.lederreithandschuhe.de

