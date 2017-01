Regelwerk - FEI und Global Champions League erzielen Einigung

Pressemitteilung: Global Champions League

FEI und Global Champions League erzielen Einigung Januar 2017 Die FEI und die Global Champions League (GCL) haben eine vollständige Einigung erzielt und eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet. Die Vereinbarung enthält die Genehmigung des GCL Reglements seitens der FEI, das nun mit dem FEI Regelwerk übereinstimmt.



Die neue Absichtserklärung, geschlossen von FEI, GCL und der Longines Global Champions Tour (LGCT), ersetzt die Absichtserklärung, die zwischen der FEI und der GCT im September 2007 vereinbart wurde.



Als ein Ergebnis der Vereinbarung wurde die von der GCL angestrengte Beschwerde vor der belgischen Wettbewerbsbehörde formal zurückgezogen. Die GCL behauptete darin, dass die von der FEI nicht genehmigten Veranstaltungen einen Bruch gegen europäisches Wettbewerbsrecht darstellten. Die Offiziellen der FEI, die für ihre Tätigkeiten bei GCL Veranstaltungen vor der Einigung in dieser Woche unter Strafe gestellt worden waren, haben ebenfalls ihre Beschwerde vor der Wettbewerbsbehörde formell zurückgezogen.



In einer gemeinsamen Stellungnahme, sagten die beiden GCL Co-Gründer Jan Tops und Frank McCourt:: „Wir sind erfreut, einen Konsens mit der FEI gefunden zu haben und begrüßen die ernsthaften Bemühungen, die gemacht wurden, um diese Einigkeit zu erreichen und noch ausstehende Probleme zu beseitigen. Wir danken allen Beteiligten für ihre Anstrengungen, dieses Resultat zu erreichen.“



“Wir freuen uns sehr, mit der FEI zusammenzuarbeiten und eine gesunde, starke und nachhaltige Zukunft für unseren Sport und für alle Interessenvertretern innerhalb der sportlichen Landschaft aufzubauen.“



„Wir sind glücklich, dass diese langandauernde Geschichte endlich zur Zufriedenheit beider Seiten gelöst werden konnte und dass die Global Champions League hiermit offiziell eine von der FEI genehmigte Serie ist”, sagte FEI Präsident Ingmar De Vos.



„Die neue Absichtserklärung mit GCT/GCL bedeutet ebenfalls ein Ende der Rechtsprobleme zwischen uns, was gut ist für die Zukunft des Sports. Die FEI glaubte immer daran, dass es Platz gibt für eine Koexistenz der bestehenden FEI Serien und der GCL. Mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung können wir nun eine weitere Seite aufschlagen und in Richtung Zukunft schauen. Das ist ein großer Schritt vorwärts und beendet eine Zeit der Ungewissheit für Athleten, Organisatoren und für Offizielle der FEI," so De Vos.

