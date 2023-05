Das ich alle Tiere und die Natur liebe, ist kein Geheimnis:

Immer, wenn der Winter vergangen ist, sehne ich mich nach der Schönheit und der Einsamkeit Lapplands: nach den wunderschönen Augen der Rentiere, nach der beeindruckenden Natur.

Begegnungen mit Samen sind immer etwas Besonderes. Von ihnen erfuhr ich manches Geheimnis aus der Vergangenheit und Lebensweise dieses Volkes:

Die Alten glaubten, dass alles Leben auf der Erde einem besonderen Rentier entsprang. Es war ein weißes, weibliches Rentier von besonderer Größe und Schönheit. Aus dem Haar ihres Fells entsprangen die Bäume und Wälder und aus den wunderschönen Augen die Sterne des Himmels. Das Herz dieses Rentiers wurde tief in der Erde vergraben und bildete den Mittelpunkt der Erde. Ein weitverzweigtes Netz von Adern durchdrang die Erde von diesem Herzen ausgehend in alle Richtungen und bildete das Band, welches alle Lebewesen miteinander verbindet. So sind alle Lebewesen der Erde gleichermaßen ein Teil der Erde und so lange dieses Herz schlägt, wissen wir, dass die Erde lebt. Die Sonne ist der Vater allen Lebens, der Lebensspender.