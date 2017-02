Reiten-Jagen-Fischen Erfurt 2017 - Messehallen bereits jetzt fast ausverkauft!

Die Reiten-Jagen-Fischen 2017

Die Erfurter Messehallen bereits jetzt fast ausverkauft!

Tickets im Vorverkauf noch erhältlich!





(Erfurt, 09.02.2017) Genau wie der Frühling so rückt auch die 19. Auflage der beliebten Naturmesse Reiten-Jagen-Fischen immer näher. Diese wird auch in diesem Jahr mit ihrem Mix der Themen Reiten, Angeln und Fischerei sowie Jagen und Forst Privat- wie Fachbesucher vom 31. März bis 2. April auf die Erfurter Messe locken.



Mehr als 200 Aussteller werden vor Ort sein, um Reitern, Anglern und Jägern Inspirationen zu den schönsten Hobbies in der Natur zu liefern und ihre neuesten Produkte vorzustellen. „Wir freuen uns über den ungebrochenen Zuspruch durch unsere Aussteller. Das zeigt uns, dass wir mit der Verteilung der drei Themen auf unsere einzelnen Messehallen sowie den parallelen Ausbau von Vorführungen, Vorträgen und Mitmachaktionen an Attraktivität gewinnen konnten“, so Projektleiter Laszlo Bor.



Das umfangreiche Begleitprogramm der Reiten-Jagen-Fischen verspricht für den Laien wie den Fachmann viel Abwechslung und zahlreiche Neuheiten. So gibt es erstmals neben den beiden Sonderschauen zur Lebensgemeinschaft Wald und Gewässer eine Sonderschau, die sich mit der Lebensgemeinschaft Bauernhof beschäftigen wird. Beim Reiten-Jagen-Fischen Familienquiz kann man sein Wissen gleich unter Beweis stellen und mit etwas Losglück ein Wochenende auf dem Bauernhof und weitere attraktive Preise gewinnen.

Themenwelt Halle 1: Angeln und Fischerei.



Erstmals wird sich hier mit einem eigenen Bereich der Fliegenfischerei gewidmet. Im Rahmen der „Produkttage Fisch“ zaubern die Schülerköche der Erfurter Ernst-Benary-Schule in der Schauküche leckere Fischgerichte und die Besucher sind zum Verkosten der regionalen Fischspezialitäten mit dem Siegel „Geprüfte Qualität aus Thüringen“ herzlich eingeladen. Darüber hinaus gibt es wieder einen großen Bereich für den Turnierangelsport mit Wettbewerben für Groß und Klein sowie zahlreichen Vorführungen. Das Anglerforum lockt ebenfalls mit einem breiten Themenmix und versierten Referenten.



Themenwelt Halle 2: Wald, Wild und Jagd Kleine kommen in dieser Halle beim Baumklettern, Bogenschießen sowie den Sonderschauen zu den Themen Wald und Natur genauso auf ihre Kosten wie große Besucher. Neben Schmankerln aus heimischen Wäldern, die in der Wild-Schauküche gemeinsam mit den Besuchern live zubereitet werden, lockt unter anderem am Sonntag, dem 2. April, der traditionelle Hirschruferwettbewerb oder die Präsentation von Falken und Jagdhunden.



Themenwelt Halle 3: Pferde und Reiten

Höhepunkt des umfangreichen Vorführungsprogramms mit Hengstpräsentation, Spring- und Dressurwettbewerben ist das Springen am Sonntag, dem 2. April 2017, um den Messe Erfurt Pokal. Auch das Freigelände wird Reitern und Reitsportfreunden viel bieten mit dem Thuringia Western Turnier am Messesamstag und dem Jungzüchterwettbewerb am Messesonntag sowie weiteren abwechslungsreichen Vorführungen.



Die Reiten-Jagen-Fischen zählt seit jeher zu den Publikumsmagneten der Erfurter Messe. Die Besuchermarke 30.000 ist im letzten Jahr fast geknackt worden.



Im Online-Vorverkauf sind bereits jetzt Eintrittskarten erhältlich. „So lassen sich Wartezeiten am Einlass vermeiden und man kommt schnell aufs Gelände“, so Projektleiter Bor. Über den Ticketshop Thüringen sowie die Internetseite www.reiten-jagen-fischen.de lassen sich sowohl Tagestickets für 10 Euro als auch Dauerkarten für 17 Euro erwerben.





Öffnungszeiten 31. März – 2. April 2017 Freitag – Sonntag: 09.00 – 18.00 Uhr

Eintrittspreise Tageskarte 10,00 € Tageskarte ermäßigt 6,00 €* Abendticket 4,00 €** Dauerkarte 17,00 €



Kinder bis einschließlich 6 Jahre kostenfrei. * Schüler von 7 bis 14 Jahre, Schwerbehinderte und Arbeitslose mit Nachweis, nicht im Vorverkauf zu erwerben ** gilt ab 16:00 Uhr, nicht im Vorverkauf zu erwerben

Ticketvorverkauf: Ticketshop Thüringen oder http://www.reiten-jagen-fischen.de/besucher/eintrittskarten.html



Hunde haben nur mit gültigem Impfausweis Zutritt!





Pressekontakt: Messe Erfurt GmbH Isabell Schöpe T: 0361 400-1350 M: 0173 38989-76 presse(at)messe-erfurt.de www.messe-erfurt.de