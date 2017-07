ReiterApp - Reiter-App - zeige Deine Freunden, was Du mit Deinem Pferd machst

HUFGEFLÜSTER Video Pferdemagazin

ReiterApp

- die Reiter-App -

Zeig es Deine Freunden, was Du mit Deinem Pferd machst

...und Deine Lieblings-Pferdezeitung ist mitten drin...

Ein Info-Trailer von FLUESTIS Media Production:

ReiterApp zählt zu den Grossen der App Szene - über 60.000 Reiter und Fahrer haben sich die Software schon auf ihr Smartphone, iPad oder iPhone geholt. Hier kann jeder alle seine Pferdeaktivitäten aufzeichnen und mit seinen Freunden teilen. GPS unterstützt kann man sogar ganze Wanderreittouren, Wanderritte oder auch normale Ausritte aufzeichnen. So können auch Freunde diese Touren nachreiten. Das Beste ist dabei, dass die HUFGEFLÜSTER Neuigkeiten rund ums Pferd immer im Smartphone mit dabei sind - so macht Reiten echt Spass - also - hsast DU DEINE ReiterApp schon heruntergeladen? Dann aber nix wie los KLICK MICH