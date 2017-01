Reitertag in der Kunsthalle Bremen: Freier Eintritt im Reiter-Outfit am 07.02.2017

Dienstag, 7. Februar 2017, 10 bis 21 Uhr

Reitertag in der Kunsthalle Bremen – Freier Eintritt für Besucherinnen und Besucher im Reiter-Outfit

Foto: Melanka Helms

Der Pferdesport ist eines der zentralen Motive in der Liebermann-Ausstellung der Kunsthalle Bremen. Sportlich gekleidete Reiterinnen und Reiter bewegen die edlen Tiere am Strand, auf Rennbahnen und auf dem Polofeld.

Am Dienstag, den 7. Februar 2017, soll der Reitsport in der Kunsthalle nicht nur in den Gemälden präsent sein, sondern alle Ausstellungsräume prägen. Dazu sind Pferdefreunde eingeladen, ihr Reiter-Outfit einmal außerhalb des Pferdestalls zu tragen und in Reithose, -stiefeln, -jackett bzw. –weste und -handschuhen die Liebermann-Ausstellung zu besuchen. Die Atmosphäre in den Ausstellungsräumen wird so nicht nur von den Kunstwerken gestaltet, sondern auch aktiv von den Besucherinnen und Besuchern im Reiter-Dress mitgeprägt.

Foto: Melanka Helms

Wer an diesem Tag dem Reiter-Dresscode folgt, erhält während der Öffnungszeiten freien Eintritt an der Kasse!

Julika Wagner

Kunsthalle Bremen