Reitsport 2017 - K+K Cup Münster goes TV

K+K Cup Münster goes TV

Münster, 06.01.2017 – Früh im Jahr bildet der K+K Cup in der Halle Münsterland ein erstes Highlight in der Pferdesport geprägten Region Westfalen. Wenn in der kommenden Woche (11. bis 15. Januar 2017) die 141. Auflage des K+K Cup, dem traditionsreichen Reit- und Springturnier des Reiterverbandes in Münster, ansteht, wird nicht nur die Reiterelite aus NRW vertreten sein, sondern auch die regionalen Nachwuchstalente stehen im Rahmen des K+K Cup ganz klar im Fokus.

Neben dem Pferdesportstream ClipMyHorse.TV, der alle Prüfungen ab Mittwoch, 11.01.2017, aus der Halle Münsterland live überträgt, wird zudem das Sportfernsehen SPORT1 am Samstag, 14.01.2017, in der Zeit von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr live aus Münster auf Sendung gehen und vom K+K Cup berichten. Oliver Schulze Brüning, Präsident des veranstaltenden Reiterverbandes Münster e.V., ergänzt: „Wir haben die Ausschreibung modifiziert und möchten Abwechslungsreichtum erzeugen. Dazu passt ein Springen mit einer begrenzten Siegerrunde bestens. Wecker Druckluft präsentiert in der Zeit ein kurzweiliges Programm, das für Spannungsmomente bei rasanten Runden sorgen wird.

Wirft man einen Blick auf die Starterliste, dann wird gleich deutlich, dass keine Langeweile aufkommen wird. Felix Haßmann, der erst an Neujahr in Liverpool abräumte, wird genauso an den Start gehen, wie der rasende Niederländer Gert-Jan Bruggink oder die Siegerin im Großen Preis von Aachen, Katrin Eckermann.

Neben dem großen Sport lädt an allen Veranstaltungstagen ein großer Ausstellungsbereich zum Flanieren, Shoppen und Verweilen ein. Abseits der Pferdewelt wird ebenfalls für jeden Besucher etwas geboten, denn Münsters K+K Cup ist nicht nur für hochkarätigen Sport, sondern auch für beste Unterhaltung bekannt. Weitere Informationen und Tickets unter: www.kkcup.de

