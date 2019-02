Reitsport - Wr. Neustädter Lake Arena weitet internationale Springserie aus

Lake-Arena-Bereiter Benjamin Saurugg bei seinem Ritt in der Lake Arena (© iSportphoto)

Wr. Neustädter Lake Arena weitet internationale Springserie aus

Die Lake Arena steht für internationalen Springsport en suite. Im Jahr 2019 werden die CSI2*-Serien auf 36 Turniertage ausgedehnt.

Der heimische Turnierkalender bietet der Reitergemeinde auch im Jahr 2019 die Qual der Wahl. Doch nur ein Veranstalter schreibt eine so geballte Ladung an internationalen Turnierwochen mit Weltranglistenspringen und rekordverdächtigen Dotationen aus. Michael Steinbrecher steht mit seiner Lake Arena seit über zwei Jahrzehnten für internationalen Spitzen-Springsport und ist aus dem österreichischen Turnierkalender schon lange nicht mehr wegzudenken. Fans der Turniere in der Lake Arena haben allen Grund zur Freude: In der kommenden Saison werden die internationalen Outdoor-Turnierwochen von vier auf sechs Wochen erhöht.

36 statt 24 Turniertage im Sommer

Im Jahr 2018 fand THE EQUESTRIAN SPRINGBREAK, noch auf internationalem Ein-Stern-Niveau und Mitte Juni als Einstimmung auf den ersten Höhepunkt der Turniersaison der Lake Arena, den THE EQUESTRIAN SUMMER CIRCUIT I, statt. Im Jahr 2019 wird die erste Einstimmung gehörig aufgewertet – auch THE EQUESTRIAN SPRINGBREAK ist als internationales Zwei-Stern-Turnier (CSI2* CSIYH1*) ausgeschrieben und wird bereits im Mai, nämlich von 7. bis 12. und von 14. bis 19., über zwei Wochen Spitzensport nach Wiener Neustadt bringen. „Wir haben gemerkt, dass die Nachfrage für eine weitere Serie besteht und wollen den Reitern auch im Frühjahr die Möglichkeit bieten, für eine Turnierserie auf unsere Anlage zu kommen“, sagt Veranstalter Michael Steinbrecher.

Mit den beiden zweiwöchigen CSI2*-Serien im Juni/Juli und August, den EQUESTRIAN SUMMER CIRCUITS, sind in der Lake Arena insgesamt 36 Tage internationaler Springsport angesagt. Diese werden wie gewohnt mit einer großen Palette an internationalen Prüfungen, Weltranglistenspringen und hohen Gesamtdotationen vollgepackt sein. „Bewerbs-Highlights wie unser OSTARICHI GRAND PRIX oder das Große Steinfeld-Derby im Rahmen der EQUESTRIAN SUMMER CIRCUITS sind bei den Reitern sehr beliebt und immer gut frequentiert. Für den EQUESTRIAN SPRINGBREAK haben wir uns auch einige Highlights einfallen lassen“, sagt Steinbrecher. Mehr will er erst bei Erscheinung der Ausschreibung verraten.

Weitere Saisonhighlights

Neben den internationalen Wochen besteht der Turnierkalender der Lake Arena aus weiteren hochklassigen Veranstaltungen. Im Juli werden etwa Mannschaften aus ganz Österreich am großen Sandplatz um die Bundesländermannschaftsmeister-Titel in der Dressur und im Springen kämpfen und im Herbst lässt man die Turniersaison mit einem dreitägigen nationalen und einem dreitägigen internationalen Springturnier ausklingen.

Turnierplan Lake Arena Wr. Neustadt 2019:

7.-12. Mai CSI2* CSIYH1* THE EQUESTRIAN SPRINGBREAK

14.-19. Mai CSI2* CSIYH1* THE EQUESTRIAN SPRINGBREAK

15.-30. Juni CSI2* CSIYH1* EQUESTRIAN SUMMER CIRCUIT I

2.-7. Juli CSI2* CSIYH1* EQUESTRIAN SUMMER CIRCUIT I

18.-21. Juli CDN-A CSN-A BLMM Dressurreiten, BLMM Springreiten

13.-18. August CSI2* CSIYH1* EQUESTRIAN SUMMER CIRCUIT II

20.-25. August CSI2* CSIYH1* EQUESTRIAN SUMMER CIRCUIT II

18.-20. Oktober CSN-A* CSN-B nationales Springturnier

24.-27. Oktober CSI2* CSIYH1* internationales Springturnier

Weitere Informationen unter www.lake-arena.at

Stephanie Schiller

deisller OG

Agentur für PR & Kommunikation