Reit(s)voller Abschluss für die HIPPOLOGICA



Berlin, 28. Januar 2018 – Trubel in den Hallen, volle Zuschauertribünen und ein mitreißendes Reitsportprogramm – So lautet heute die Abschlussbilanz nach vier Tagen HIPPOLOGICA. Die Pferdesportler boten anspruchsvollen Spitzensport, das Publikum dankte mit einer überwältigenden Stimmung. Für Augen und Emotionen gab es spannende Dressur-, Spring-, Voltigier- und Fahrsportwettkämpfe.

Turniersport: André Thieme gewinnt Großen Preis von Berlin

Er kam für den Großen Preis von Berlin extra nach Berlin und holte sich den Sieg nach Hause. André Thieme meisterte mit dem Pferd Aretino 13 den Parcours der schweren Zwei-Sterne-Springprüfung fehlerfrei in 32,07 Sekunden.



Über den Gesamtsieg in der MASTERS-Disziplin Springen freute sich Max-Hilmar Borchert vom Reitverein Stechlin-Menz e.V. auf seinem Pferd Caspino 4.



Borchert: „Ich fahre sehr, sehr gerne hierher, ich war auch die letzten Male dabei. Es ist ein sehr schönes Turnier, die Bedingungen sind gut. Gestern und auch heute waren viel mehr Zuschauer auf den Rängen als die letzten Jahre. Diesmal saßen auch Leute da, die nicht ganz so bewandert waren mit dem Pferdesport. Ich find‘s super.“

Im Rahmen des Finales zum HIPPOLOGICA-Voltigier Cup gewann Ronja Kähler auf dem Pferd Cool Crishy in der Kategorie Junior-Einzelvoltigierer. Für die Senioren nahm Laura Schiffner auf Hengst Sir Lalau die Siegerschleife entgegen. Den ersten Platz in der Kategorie M*-/M**-Gruppen trug der Voltigier- und Reitverein Birkenhof Oberhavel e.V. davon.



Zwei Dressurwettkämpfe feierten in diesem Jahr eine erfolgreiche Premiere auf der HIPPOLOGICA. Aus dem Finale im „Bernhard-von-Albedyll-Jugend-Förderpreis 2017/18“ ging Henriette Schmidt vom RFV Naumburg e.V. auf dem Pferd Rocky’s Sunshine als Siegerin hervor. Beim Nürnberger Burg-Pokal der Junioren Berlin-Brandenburg 2017 setzte sich Lara Silbereisen vom LRV Lübars auf ihrem Pferd Diamant 558 gegen alle anderen Teilnehmer durch.

Die vollständigen Ergebnisse sind zu finden unter www.lpbb.de

Informative Lehrangebote im HIPPOFORUM

Das HIPPOFORUM lieferte wieder hochqualifizierte Vorträge zum Thema Pferdegesundheit und Ausbildung. Experten wie Frank Heinzeller, Jana Tumovec oder Irene Sänger berichteten direkt, lebendig, mitreißend und ambitioniert aus der Praxis. Coach und Trainerin Katharina Haupt beispielsweise stellte ihren Ansatz „Pferde als Persönlichkeitstrainer“ vor: „Ich war sehr erfreut dass mein Thema offen aufgenommen wurde, auch dass viele Interessenten im Nachhinein auf mich zu gekommen sind und Fragen gestellt haben. Ich glaube dass mein Thema in der Reiterwelt Resonanz findet. Die Leute merken, reine Technik hilft ihnen nicht weiter. Ich komme seit einigen Jahren hierher. Die HIPPOLOGICA ist wichtig für die Hauptstadt. Hier und im Umland gibt es viele Pferdeleute. Es ist wichtig, dass es da eine Messe gibt, auf der man sich austauschen kann, mit anderen Ausstellern und Referenten. Hier hat man die Möglichkeit, das Publikum direkt anzusprechen.“

Stimmen zur HIPPOLOGICA 2018

Peter Krause, Präsident vom Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg (LPBB)

„Wir erlebten auf der diesjährigen HIPPOLOGA eine Befruchtung der Pferdebranche. Am Reitring und auf der Tribüne erlebte man eine großartige Stimmung, die beweist, dass nicht nur Pferdeleute tolle Zuschauer sind.“

Jörg Vogelsänger, Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

„Die Hochzeit zwischen der HIPPOLOGICA und der Grünen Woche ist gelungen. Das zeigten volle Hallen und ein begeistertes Publikum. Es war für die HIPPOLOGICA eine gute strategische Entscheidung, ihre Tore für ein neues Klientel zu öffnen.“

Regine Ebert, Geschäftsführerin vom Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse)

„Mir begegneten auf der HIPPOLOGICA eine Menge bekannte Gesichter. Ich freue mich, dass viele Aussteller in diesem Jahr erneut die Chance ergriffen haben, sich hier zu präsentieren. Die HIPPOLOGICA gehört nach Berlin, denn die Pferdeszene ist auch in Berlin.“

Henriette Schmidt, Gewinnerin Bernhard-von-Albedyll-Jugend-Förderpreis 2017/18

„Ich war schon zweimal dabei. Das erste Mal war ich Dritte, letztes Jahr Erste. Ich trainiere sechsmal die Woche, ungefähr drei Stunden jeden Tag. Auf der Messe vor so vielen Menschen zu reiten, ist sehr aufregend. Die Atmosphäre in der Halle ist überwältigend – die vielen Menschen und das Drumherum der Messe. Ich komme bestimmt nächstes Jahr wieder.“

Katharina Jacob, Stiefel - eine Marke der Innopha GmbH:

„Wir kommen aus dem Saarland und sind das erste Mal auf der HIPPOLOGICA. Wir konnten etliche neue Kontakte knüpfen, speziell in der Region. Für uns ist wichtig, uns vor Ort als Firma zu präsentieren. Wir waren vorher in Leipzig und haben die Gelegenheit genutzt nach Berlin weiterzufahren, damit die Leute unser großes Sortiment an Kräutern, innovativen Kräutermischungen und Mineral- und Vitaminpräparaten kennenlernen.“

Andreas Manski, Geschäftsführer Reitsport Manski

„Ich bin hier ein Aussteller der ersten Stunde. Diesmal waren viele Nicht-Fachleute da. Die Halle 26c war sehr überschaubar, schön und gut durchstrukturiert. Die Auswahl der Aussteller war auch gut. Es war von allem was dabei.“

Friederike Gippert, Marketingleiterin Bernsteinreiter Urlaub & Meer GmbH

„Wir waren das erste Mal auf der HIPPOLOGICA und sind sehr, sehr zufrieden. Über 60 Gespräche schon am ersten Tag mit Reiterfreunden, die bei uns Urlaub machen wollen, machen uns mehr als froh.“

Über die HIPPOLOGICA:

Das Hallenreitsportevent Nummer eins in der Hauptstadt findet an den letzten vier Veranstaltungstagen der Internationalen Grünen Woche Berlin statt. Im diesem Jahr fiel der Zeitraum damit auf den 25. bis 28. Januar 2018. Sport, Bildung und Shopping sind fester Bestandteil der HIPPOLOGICA. Reiter, Pferdesportfans und Züchter aus der Region können zusätzlich auch das kulinarische und informative Angebot der Grünen Woche nutzen.

