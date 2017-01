REITTURNIER GAHLEN 2017 „Einfach ein tolles Pferd“ - Markus Renzel + Casqero gewinnen Großen Preis

PRESSEINFORMATION REITTURNIER GAHLEN 2017 6. - 8. Januar 2017 „Einfach ein tolles Pferd“ - Markus Renzel und Casqero gewinnen Großen Preis von Gahlen (Gahlen) Das Lächeln geriet groß und anhaltend - bei allen - dem Reiter und auch den Züchtern. Mit dem gerade neun Jahre alten Holsteiner Casqero gewann Markus Renzel aus Oer-Erckenschwick zum zweiten Mal nach 2005 (Connally) den Großen Preis der Automobilgruppe Köpper beim nationalen Hallenturnier in Gahlen. „Er hat Vermögen, Rittigkeit, ich mag seine Einstellung - er ist einfach ein tolles Pferd“, schwärmte der Sieger. Und die Züchter sprudelten über vor Freude. „Das ist ja immer wie die eigenen Kinder….“ grinste Axel Wöckener. Und irgendwie ist da - wenn auch um die Ecke gedacht - etwas dran, denn schon Casqeros Vater Colbert war ein „Wöckener-Pferd“ und gewann mit Markus Renzel im Sattel in Gahlen vor Jahren das Finale der mittleren Tour. Dem Profi genügten 39,07 klug eingeteilte, fehlerfreie Sekunden für den Sieg im Stechen der Drei-Sterne-Prüfung. „War sein erster Großer Preis auf Dreisterne-Niveau“, beeilte sich Renzel zu sagen. In Gahlen zu gewinnen bereitet dem 44-jährigen, der in wenigen Tagen Geburtstag feiern kann, besonderes Vergnügen. „Ich bin in Kirchhellen geboren, komme aus dieser Gegend und habe früher schon die Ponyturniere in Gahlen geritten“, so Renzel. „Die ganze Familie ist immer hier und wenn man dann vorne ist, macht das schon besonders viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ob ich das Hallenturnier jemals verpaßt habe.“ Vermutlich nicht, zumindest auch nicht die Prüfungen für Nachwuchspferde, in denen Renzel ein „Abo“ auf Siege und Platzierungen hat, so wie auch zum Auftakt von Gahlen 2017. Insgesamt 32 Starter traten zum Großen Preis der Automobilgruppe Köpper an, sieben davon erreichten das Stechen, darunter auch Katrin Eckermann (Füchtorf) mit Azuro, die zusammen erst vor knapp zwei Monaten den Großen Preis des CSI Damme gewinnen konnten. Eckermann wurde in 36,99 Sekunden und mit einem Fehler Vierte. Vor ihr reihte sich auf Platz zwei Lukas Wilmsen-Himmes mit Cadens ein. Der junge Mann ist wie Eckermann Mtglied des RV Kranenburg im Rheinland und blieb als einziger neben Markus Renzel fehlerfrei im Stechen. Lars Volmer aus Legden und Maja H eroberten Platz drei. Ergebnisübersicht Gahlen 2017 12 Springprfg.Kl.S m.St.*** Großer Preis Gahlen 2017, Großer Preis "Gahlen 2017" Automobilgruppe Köpper, Dorsten, IN MEMORIAM Jürgen Salamon Ehrenpreis Fa. Seabis GmbH, Uedem und Reitsport Köhne, Kirchhellen 1. Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) auf Casqero *0.00 / 39.07 2. Lukas Wilmsen-Himmes (Kranenburg) auf Cadans *0.00 / 42.81 3. Lars Volmer (Legden) auf Maja H *4.00 / 35.31 4. Katrin Eckermann (Kranenburg) auf Azuro *4.00 / 36.99 5. Tobias Meyer (Neunkirchen-Seelscheid) auf L.B. Cormint *4.00 / 37.26 6. Angelique Rüsen (Herborn) auf Reavnir *4.00 / 37.48 Preis der Sparkasse Vest, Recklinghausen, Ehrenpreis Reitboden Vornbrock GmbH Dorsten, Sonderehrenpreis der Firma CWD 1. Charlotte Bettendorf (LUX) auf Arvid 0.00 / 42.54 2. Tobias Thoenes (Uedem) auf Check me out 0.00 / 46.67 3. Lars Volmer (Legden) auf Peppi N.W. 0.00 / 46.79 4. Philipp Schöllhorn (Freudenberg) auf Cados L 0.00 / 48.05 5. Markus Merschformann (Laer) auf Zofie 0.00 / 48.24 6. Zoe Osterhoff (Hamm) auf Chacenny 0.00 / 48.39 Pressemitteilung vom 7. Januar 2017 Markus Renzel und Casqero gewannen den Großen Preis der Automobilgruppe Köpper, in Memoriam Jürgen Salamon. Wie in jedem Jahr gratulierte die Familie Salamon persönlich. (Foto: Fotodesign Feldhaus) Alles über den Verein und das Turnier gibt es online unter www.rvgahlen.de, sowie bei https://www.facebook.com/ReitervereinLippeBruchGahlen/. Am leichtesten finden Sie das Turnier unter #Gahlen2017. Sie erhalten diese Pressemitteilung im Auftrag des RV Lippe-Bruch Gahlen. Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an, Comtainment GmbH, Martina Brüske, Tel. (04307) 827974 oder e-mail: martina.brueske@comtainment.de