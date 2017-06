Reitturniere in Weißenhorn locken Teilnehmer

Reitschülerin Angeline Oehme vom RFV Weißenhorn e.V. auf Pony Niro's Bianca. Foto: Privat

Die diesjährigen Reitturniere in Weißenhorn sind wie gewohnt auf zwei Wochenenden verteilt. Dieses Wochenende zeigen sich die Teilnehmer in Dressurprüfungen sämtlicher Klassen. Die jüngsten Teilnehmer messen sich bereits in der Führzügelklasse. In den Gangarten Schritt und Trab zeigen die Kinder den Richtern wie gut sie ihr Pony im Griff haben und wie sicher ihr Sitz ist. Der Schwierigkeitsgrad des Turniers geht bis zur Klasse M**. Hier werden anspruchsvolle Lektionen wie zum Beispiel Galoppwechsel und Seitengänge in Perfektion erwartet. Insgesamt wurden ca. 530 Pferde angemeldet und rund 800 Startplätze reserviert. Unter den Teilnehmern befindet sich beispielsweise die Babenhausenerin Michaela Beer, welche in den hohen Klassen an den Start gehen wird. Für den gastgebenden Verein Weißenhorn gehen unter anderen Cordula Kelber und Verena Lober an den Start.

Das erste Juli-Wochenende steht dann ganz im Sinne des Springsports. Ganz klassisch finden Prüfungen vom Springreiterwettbewerb bis zur Klasse M** statt.

Insgesamt wurden am Springturnier über 880 Startplätze reserviert. Aus Illertissen werden die Spitzenreiter Walter Maucher und Edwin Schmuck erwartet und auch Maximilian Weißhaupt aus Jettingen gehört zu den Favoriten seiner Klasse. Für den gastgebenden Verein wird Andreas Barth an den Start gehen.

Spannung ist in Weißenhorn also garantiert! Besonders interessant ist auch, dass in sämtlichen Klassen und Sparten einige Prüfungen als Wertungsprüfungen für die Kreismeisterschaft Neu-Ulm gewertet werden.

Unser Küchenteam hat sich dementsprechend vorbereitet und wartet mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten auf die Reiter, Helfer und alle Gäste des Turniers. Die Vorstandschaft des Vereins ist zuversichtlich ein gutes Turnier vorbereitet zu haben und hofft auf gutes Wetter und fairen Sport auf der Reitanlage in Weißenhorn.

Daniela Wohlketzetter

RFV Weißenhorn e.V.