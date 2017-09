Reitverein Thierhaupten auf der Americana vertreten

„Wir sind dabei!“ So leuchten Plakate der „Westernmesse Americana Augsburg“ beim Reitverein Thierhaupten auf der Heimatreitanlage Meir. Auf einem kleinen Stand präsentiert sich der Reitverein aus Thierhaupten von Mittwoch bis Freitag in Halle 2, Stand C25.

Wanderreiter Josef Türk. Foto J. Türk

Das Motto: ‚Wanderreiten“ deckt Josef Türk mit seiner Geschichte seines Wanderritts in den Schwarzwald ab. Der Titel „Mit dem Pferd unterwegs sein,“ ist eine unterhaltsame Geschichte. Er erzählt von seinen Erlebnissen, untermalt mit Bildern, während dieser 14 Tage, jeweils am Donnerstag und Freitag um 13:30 Uhr auf dem Forum in Halle 2. Auch der Reitverein hat die Möglichkeit, sich in diesem Forum von Mittwoch-Freitag, jeweils um 10:30 Uhr, durch die 1. Vorsitzende Hildegard Steiner vorzustellen.

Der Verein freut sich über viele Besucher. Gerne werden Fragen und Informationen zum Reitsport beantwortet.