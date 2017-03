RFV Weißenhorn gewinnt beim Radiosender Donau3FM

Foto: Donau3FM

Kürzlich wurde der RFV Weißenhorn e.V. beim Gewinnspiel „Scheine für Vereine“ des Radiosenders Donau3FM ausgerufen. Der Auftrag lautete, innerhalb von drei Songs beim Sender anzurufen. Dies gelang Volti-Mama Lena Böhm. Sie hatte schnell genug den Hörer in der Hand und sicherte dem Verein für die Voltigier-Abteilung 500€ Preisgeld.

Eine Woche später fand dann die große Preisübergabe in der Reithalle der Weißenhorner statt. Hier wuselte es nur so von Voltigierern. Neben der Vorstandschaft, den Übungsleitern und den Eltern waren auch alle fünf Schulpferde des RFV mit dabei. Mutig schwang sich der Reporter des Radiosenders aufs Ross und führte von der Stute Chimera aus sein Interview mit Vorstand Andreas Müller und Schriftführerin Daniela Wohlketzetter, welche den Verein beim Gewinnspiel angemeldet hatte. Herr Stöckner von der Sparkasse überreichte dann den Scheck – da jubelten die Voltis! Für was das Geld genau verwendet wird?

Da gibt es schon so einige Ideen...

Daniela Wohlketzetter

(RFV Weißenhorn e.V.)