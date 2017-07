Rokko-Post vom Western Day von Krämer Pferdesport Irschenberg

Rokko-Post

von Petra Dürr vom Spöckerhof

vom Western Day

von Krämer Pferdesport am 8. Juli 2017

Wir waren gestern am Irschenberg beim Krämer Reitsport. Fand es super, dass ich dort mal wieder zeigen durfte, was in uns Kaltblütern steckt! Immerhin war Western Day. Und ich hatte total Spaß, dem interessierten Publikum unser Programm zu zeigen. Auch wenn am Anfang ein Gewitter ein bisschen Verzögerung verursachte, war es dann ein gelungener Tag.

Euer Rokko

Fotos und Text von Karin Bos

