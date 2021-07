LQH Masters in Bitz hat begonnen.

Rund 140 Reiter aus sechs Nationen am Start – Samstagabend Show komplett ausgebucht!

Nach der Corona-bedingten Durststrecke stürzten sich die Reining und Cow Horse Reiter buchstäblich auf die Gelegenheit, endlich wieder auf der Anlage von Ludwig Quarter Horses in Bitz starten zu können. Die Bedingungen sind ideal, und allein in den 25 NRHA Klassen geht es um über $ 25.000 Preisgeld. Dazu gibt es in den NRCHA / ERCHA Klassen noch mal $ 6.000-added. Und heute geht es endlich los!

Den Auftakt bilden die Reining Klassen. Rund 110 Reiter und 150 Pferde aus Holland, Frankreich, Italien, Schweiz, Österreich und Deutschland sind hier gemeldet. Mit den Kinder, Jugend und Regio Klassen macht das stolze 346 genannte Starts. Gerade die Non Pros sind diesmal stark vertreten wie auch der Nachwuchs. Allein in den Kinderklassen (Short Stirrup, Ranch Riding, Walk and Trot) gibt es 38 Starts. Stärkste Klasse generell ist die Limited Non Pro mit 24 Startern, dicht gefolgt von der Intermediate Non Pro mit 23 Startern.

Mit 17 Startern in der Non Pro und 14 in der Open sind auch die Bronze Trophys sehr gut besucht.

Donnerstag und Freitag kommen die Cow Horse Reiter im ERCHA-NRCHA Bridle Spectacular zum Zuge. Für dieses Event sind weitere 30 Pferd-Reiter-Kombinationen gemeldet – eine beachtliche Zahl für ein Special Event! Das ERCHA Cow Horse Spectacular Finale wird im Rahmen der Freitagabend Show ausgetragen. Zusätzlich wird hier ein Speed Rodeo Cup geboten. Für Freitag gibt es noch Karten, während die ELEMENTA-Reining-Finalnight am Samstag bereits komplett ausgebucht ist. Wer an der Decksprungversteigerung von neun hochkarätigen Reining-Hengsten aus den USA und Europa teilnehmen möchte, die am Samstagabend stattfindet, kann auch online sein Gebot abgeben: https://lqh-masters.de/decksprungversteigerung/. Hier werden die Hengste auch einzeln vorgestellt.

Für Besucher ist der Eintritt während des Tages frei, die Tickets für die Abendshow kosten am Freitagabend € 10,- (Kinder bis 6 Jahre kosten die Hälfte). Achtung: Bitte informieren Sie sich kurzfristig auf der Website über die aktuell geltenden Corona-Bestimmungen. Bitte beachten Sie außerdem: Aufgrund der Pandemiebedingungen müssen sich alle Teilnehmer und Besucher vorab online anmelden. Das ist leider zwingend erforderlich – ohne vorherige Anmeldung kann kein Zutritt gewährt werden. Der entsprechende Anmeldebogen weitere Informationen sind online auf http://www.showmanager.info/Documents.aspx?showID=1055 zu finden.

Weitere Infos: www.lqh-masters.de

Ramona Billing