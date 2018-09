Saddlefit 4 Life Akademie - weltweite Ausbildung zertifizierter Pferde- und Sattel-Ergonomen

Anzeige

Jochen Schleese: "Es ist eigentlich ganz einfach, denn: Ich liebe, was ich tue!"

Was macht Saddlefit 4 life:

Wir passen Sättel perfekt an die Bedürfnisse von Pferd und Reiter an. Mit den optimalen Einstellungen wollen wir Mensch und Tier vor Schäden bewahren. Ein Leben lang. Unser Ziel ist es, Sie als Pferdesportbegeisterte mehr für das Thema „Sattel“ zu sensibilisieren und in die Lage zu versetzen, Probleme mit dem Sattel rechtzeitig zu erkennen und zu lösen. Wir sind ein Zusammenschluß von Spezialisten in einem rasch wachsenden weltweiten Netzwerk. Unser gebündeltes umfangreiches Wissen über Physionomie, Anatomie und Ergonomie vermitteln wir nach einheitlichen wissenschaflichen Kriterien. Auch Sie können daran teilhaben und davon profitieren, z.B. in unseren Ausbildungsgängen zum Pferde- oder Sattelergonomen.

Die Saddlefit 4 Life Akademie:

Jochen Schleese, ehemaliger Deutscher Meister im Militaryreiten und renommierter Buchautor, bildet in der von ihm gegründeten Saddlefit 4 Life Akademie weltweit zertifizierte Pferde- und Sattel-Ergonomen aus: Berufsreiter, Pferdewirtschaftsmeister, Sattler, Tierärzte, Therapeuten, Osteopathen und Freizeitreiter.

„In der Sattlerausbildung kommt das anatomische Wissen leider viel zu kurz“, erläutert Jochen Schleeses Schwester Angelika, die in der Akademie für die Organisation verantwortlich ist. „Ein Tierarzt wiederum weiß nicht, wie sich der Sattel in der Bewegung auf dem Pferd verhält. Dabei kann ein falsch angepasster Sattel nicht nur Verhaltensauffälligkeiten des Tieres verursachen, sondern auch bei Pferd und Reiter Langzeitschäden – Gelenk- und Rückenschmerzen“. Lahmheiten und Krankheiten aufgrund eines schlecht angepassten Sattels treten leider immer wieder auf. „Jeder Reiter sollte daher ein Basiswissen über die Anatomie des Pferdes und den ´passenden´ Sattel haben. Das könnte viele Probleme verhindern.“

Die Ausbildung zum Pferde-Ergonomen (PE):

Sie vermittelt ein fundiertes Wissen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Bindeglied Sattel zwischen Pferd und Reiter. Der Fokus liegt hier auf der Anatomie des Pferdes und des Reiters: Reflexpunkte direkt erkennen zu können und zu protokollieren. Sie kann in einem fünftägigen Kompaktkurs oder an drei Wochenenden absolviert werden. Das speziell von der Saddlefit 4 Life Akademie verliehene Zertifikat befähigt zur Beratung als Pferde-Ergonom (PE) und ist die erste Stufe auf einer individuellen Karriereleiter in der Arbeit mit Pferden.

Die darauf aufbauende Ausbildung zum Sattel-Ergonomen (SE):

Sie erstreckt sich über drei bis vier Monate und erfolgt als Einzelunterricht durch erfahrene, zertifizierte Sattel-Ergonomen, die handwerkliche Fähigkeiten vermitteln: das Polstern und Einstellen des Sattels nach zuvor an Pferd und Reiter ermittelten Messdaten. Die Kursteilnehmer werden zu einer optimalen Satteleinstellung befähigt, die anschließend regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf korrigiert werden muss. Der aktive Kunden- und Pferdekontakt bietet hier einen abwechslungsreichen und spannenden Arbeitstag.

Die Saddlefit 4 Life Akademie vermittelt dieses Wissen in geballter Form – nach neuesten Methoden und aktuellen Forschungsergebnissen. Die von ihr ausgebildeten Sattel-Ergonomen werden Teil eines globalen Netzwerks, das auf jedem Kontinent vertreten ist. Als „Botschafter“ transportieren sie Jochen Schleeses Philosophie in die Reitställe!

Weitere Informationen finden Sie unter www.s4l-akademie.de und www.saddlefit4life.com.

Das Interview mit Herrn Jochen Schleese, das HUFGEFLÜSTER auf der letzten EQUITANA in Essen geführt hat: