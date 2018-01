Sandra Fencl Newsletter - GRATIS Verlasspferde-Webinar + Fellwechseltipps!

19. Januar 2018 Liebe Pferdefreunde, kommende Woche ein tolles Online-Livewebinar mit mir geben wird - und das völlig kostenlos



Kostenloses Webinar am Dienstag, 23.01.2018:

SO BILDEST DU JEDES PFERD ZUM VERLASSPFERD AUS!



In diesem kostenlosen Webinar möchte ich Dir...

+ meine Ausbildungsmethode zeigen, wie ich jedes Pferd zu einem Verlasspferd ausbilde.

+ erklären, warum ein ganzheitliches Verständnis rund ums Thema Pferd so wichtig ist.

+ wichtige Erkenntnisse rund um die Pferdegesundheit vermitteln.

+ sowie Tipps zur Trainingslehre von Pferden und zur Steigerung der Motivation und Leistungsfreude bei Pferden geben.



Sei dabei! Hier ist der direkte Link zur Gratisanmeldung: https://www.edudip.com/w/277476

Das Webinar startet am Dienstag, 23.01.2018 um 19:00 Uhr! Was Du dafür brauchst? Einfach nur einen Laptop, PC mit Lautsprechern oder auch ein Tablet bzw. Handy ist ausreichend (Webcam ist nicht nötig!).

Hier findest Du den Trailer zum kostenlosen Webinar: https://youtu.be/H0ReJMlWDko

Endlich erhältlich:

DAS STOFFWECHSEL-BOOSTER-ZUSATZFUTTER in APOTHEKENQUALITÄT

Auch wenn es draußen noch teilweise immer wieder winterlich aussieht: Die Tage werden wieder länger (Gott sei dank!!!) und somit hat die Fellwechselzeit für unsere Pferde begonnen. Gerade der Winterfell-Wechsel macht nicht nur alten, schwachen und jungen Pferden zu schaffen.



Auch normalerweise "fitte Pferde" haben einen höheren Bedarf an lebenswichtigen Spurenelementen, Mineralstoffen und Aminosäuren, um sich von dem lästigen Winterpelz zu befreien. In diesem Video erkläre ich Dir, welche Vitalstoffe in der Fellwechselzeit meiner Meinung nach besonders wichtig sind:



https://youtu.be/IMUCanwOH50



Ich freue mich sehr, dass die Katharinenapotheke in Unterhaching seit kurzem eine ganz, ganz tolle Kräuter-Mineralstoff-Spurenelementemischung zur Optimierung des Pferdestoffwechsels und zur ganzheitlichen Unterstützung des Fellwechsels unserer geliebten Vierbeiner anbietet! Diese wunderbare Mischung in reinster Pharmaqualität kannst Du bei der Katharinenapotheke unkompliziert per Telefon oder per Email bestellen: katharinen-apotheke.de



Deutschlandtour: Von Unterhaching nach Krefeld und zurück!

Ich bin wieder für Euch unterwegs! :) Am 28. Januar 2018 fahre ich von 82008 Unterhaching nach 47800 Krefeld. Aktuell gäbe es auf dieser Strecke, oder alternativ am vorraussichtlich 1. Februar 2018 auf dem Rückweg von Krefeld Richtung München, noch freie Therapietermine.



Du hast Interesse dein Pferd von mir behandeln zu lassen? Oder Du hast Fragen zur Behandlung?

Sende mir unter Angabe Deiner Handynummer und Stalladresse eine unverbindliche E-Mail an info@sandrafencl.com :)





Im Schneegestöber mit meinen Pferden

Ich liiiiiiiiiiebe den Schnee! Und obwohl er in diesem Jahr doch noch etwas rar war, so habe ich doch schon ein paar richtig tolle Schneeausritte machen können.

Einen Ritt habe ich für euch mit meinem Handy mitgefilmt! Viel Spaß beim Anschauen und "Mitreiten"! Hier geht's zum Video: https://youtu.be/mlhNNDA-1eA









Meine aktuelle Kursübersicht für 2018

Unten stehend findest Du alle aktuellem Seminar- und Webinartermine in einer kurzen Zusammenfassung als kleinen Überblick. Wenn Du Fragen zu einzelnen Seminaren hast oder mehr Infos benötigst, schreib mir bitte einfach eine E-Mail an info@sandrafencl.com :) Ich freu mich auf Dich! Februar 2018:



Schnupper-Einführungskurs Zirzensik am 03.02.2018, sowie (getrennter Termin) am 17.02.2018 in 83623 Erlach/Dietramszell *NEU*

Beginn: jeweils Samstag, von 9:00 bis ca. 12:00 Uhr

Bitte beachte, das sind zwei GETRENNT buchbare Kurse (beides Einsteigerkurse)



Für alle, die mal in das Thema der zirzensischen Gymnastik reinschnuppern wollen ideal! Du hast Interesse an diesem Seminar? Aktuell gibt es noch aktive Teilnehmerplätze und Zuseherplätze! Anmeldung direkt bei mir!





10. - 11. Februar 2018 – *NEU* Gymnastisches Boden- und Zirzensikseminar in 93182 Duggendorf - Girnitz

Beginn: Samstag, 10.02.2018 16.00 bis ca. 20.30 Uhr

Sonntag, 11.02.2018 ab 09.15 - ca 18.00 Uhr



In diesem Seminar vermittle ich euch in 1,5 Tagen geballtes Wissen in Theorie und Praxis zum didaktisch wertvollem Aufbau von zirzensischen, gymnastisch wertvollen Zirkuslektionen. Je nach Deinem Interesse bzw. Schwerpunkt sind verschiedene Lektionen von Kompliment, über Sitzen, Knien, Liegen, Arbeit am Podest, bis hin zu Spanischem Schritt möglich!

Du hast Interesse an diesem Seminar? Aktuell gibt es noch freie Zuseherplätze! Anmeldung direkt bei mir!





14. Februar 2018 - Start meines großen ONLINE-VERLASSPFERDEKURSES!



Es erwarten Dich ab 14. Februar 2018:

+ Rund 40 Stunden Lehrvideos aus der Praxis für die Praxis!

+ 3 Ebooks

+ Insgesamt 6 Live-Webinare (davon 2 x gemeinsames Reitersitztraining)

+ Der Zutritt zu meiner geschlossenen Facebookgruppe gemeinsam mit allen Teilnehmern zum gegenseitigen Austausch



Die Anmeldung zum Online-Verlasspferdekurs läuft ebenfalls per Email ab. Bitte sende mir

- deine vollständige Rechnungsanschrift

- deine Handynummer

- und natürlich deine offenen Fragen an: info@sandrafencl.com



Mach das Jahr 2018 zum Pferdejahr Deines Lebens!







23. Februar 2018 – *NEU* Abendseminar "Motiviere Dein Pferd - Was richtiges Pferdetraining ausmacht!" in 88410 Seibranz im Allgäu

Beginn: 18.00 Uhr



Bei diesem Abendseminar möchte ich euch ganzheitlich näher bringen, was Pferde benötigen, um leistungsfähig und daraus resultierend auch motiviert zu sein! Dabei gehe ich auf wichtige biomechanische Grundsätze ein, außerdem befassen wir uns mit der Typenlehre der Pferde und wir beschäftigen uns zudem intensiv mit den Themen "Was frustriert mein Pferd" und "Was sagt mir mein Pferd eigentlich?".



Anschließend stehe ich euch für eine offene Fragerunde zur Verfügung!

Im Anschluss an dieses Seminar findet am 24. - 25. Februar 2017 das Seminar "Wege zum losgelassenen Sitz" in 88299 Leutkirch statt (Kurzbeschreibung siehe unten).



Anmeldungen für dieses Seminar bitte an Julia Scheer richten: j.scheer@bewegte-logopaedie.de





24. - 25. Februar 2018 – *NEU* Wege zum losgelassenen Sitz in 88299 Leutkirch im Allgäu



Wir erarbeiten uns gemeinsam einen losgelassenen und unabhängigen Reitersitz zur Gesunderhaltung VON DIR UND DEINEM Pferd. Denn ein störender, unkoordinierter Reiter wird langfristig dem Pferd schaden, beispielsweise in Form von Verspannungen/Blockaden oder ungleichmäßiger Gewichtsverteilung beim Pferd. Mit Hilfe diverser gymnastischer Übungen am Boden und am Pferd werden wir Verspannungen und Problembereiche lokalisieren, und ein besseres Körpergefühl und Körperkoordination entwickeln! Ein Kurs, der Dein Leben verändern wird, mit GARANTIE!!!



Du hast Interesse an diesem Kurs? Anmeldungen für dieses Seminar bitte an Julia Scheer richten: j.scheer@bewegte-logopaedie.de





März 2018:

Anmeldung unter Ines Klein, E-Mail: ines@pro-pferd.com



April 2018:

14. - 15. April 2018 – Jin Shin Jyutsu für Mensch und Pferd (und ein bisschen Hund) mit Isabella Habsburg voraussichtlicher Kursort 84437 Reichertshofen, Bayern. 14. - 15. April 2018 –voraussichtlicher Kursort 84437 Reichertshofen, Bayern. Jin Shin Jyutsu (japanisch: dschin shin tschitsu) ist ein alte, sehr wirksame Methode, mit welcher der Energiefluss von Mensch und Tier wieder in Einklang gebracht wird. Die Selbsthilfe ist einfach erlernbar und leicht im täglichen Leben integrierbar. Ein ganz wundervolles Seminar, das sooo viel bewirkt...

Juni 2018:

01. bis 03. Juni 2018 – Tieren ganzheitlich helfen mit Margrit Coates im Großraum München, voraussichtlicher Kursort 84437 Reichertshofen, Bayern.



Ich darf euch freudig verkünden, dass Margrit Coates auch 2018 für ein 3-tägiges Seminar zu uns nach München kommt. Das ist EURE Chance mit einer der weltbekannten Pferdegesundheitsexpertin und Tierkommunikatorinnen zu arbeiten und gemeinsam in die Welt der Pferdegesundheit, Pferdepsychologie und Tierkommunikation einzutauchen. Detaillierte Informationen sende ich Dir gern unverbindlich per Email zu. Einfach





15. - 17. Juni 2018 – Intensivworkshop Pferdefotografie mit Meisterfotografin Sandra Fencl in Waakirchen, Bayern



Bei diesem Seminar widmen wir uns ganz besonderen Pferd-Mensch-Portraits. Hier lernst du, wie man nicht nur Pferde, sondern auch Menschen richtig inszeniert und positioniert.

Zusätzlich lernst du bei diesem Seminar, wie man ein "Schwarzes-Loch"-Portrait erstellt und ich zeige Euch meinen gesamten Workflow in Photoshop! Ich freue mich auf dieses sehr umfangreiche Fotografieseminar mit Dir!



Feedbackstimmen aus meinen Kursen:

"Nochmals vielen Dank für den super Workshop. Es brauchte etwas Mut, auf manuell zu wechseln bei der Kamera. Aber deine guten Tipps und die „Hartnäckigkeit“ haben gewirkt. Es war ein tolles Erlebnis und es hat sich für mich sehr gelohnt. Auch die Anreise aus der Schweiz. Ich freue mich auf weitere Kurse."

Willy Z., Teilnehmer des Intensivworkshops Pferdefotografie in Olching, November 2017



Die Teilnehmerplätze sind streng limitiert.





Juli 2018:

21. - 22. Juli 2018 – Die Arbeit am Lagen Zügel in Erlach/Dietramszell, Bayern

Die Arbeit am langen Zügel begeistert mich schon seit meiner Trainer klassisch-barock-Kurs oben in Hamburg. Ich liebe diese Arbeit und finde sie für alle Pferde, die eine gute Grundausbildung haben, äußerst sinnvoll. Denn man kann einerseits schonend das Pferd ohne Gewicht im Rücken gymnastizieren. Andererseits auch das Pferd von unten gut "beobachten" und so möglichen "Problemen" oder Schiefenthemen auf die Spur kommen. Die Arbeit am langen Zügel ist für jeden perfekt, der sein Pferd auch mal "alternativ" sinnvoll trainieren möchte. Dieser Kurs ist sowohl mit Leihpferd, als auch mit eigenem Pferd buchbar.





28. – 29. Juli 2018 – *NEU* Gymnastisches Zirzensikseminar 1,5 Tage in 88171 Weiler-Simmerberg, Bayern, Deutschland



Bei diesem Seminar beschäftigen wir uns 1,5 Tage mit gymnastisch wertvoller Zirzensik. Richtig ausgeführt sind zirzensische Übungen nämlich ein wunderbares Mittel für Pferde, um deren Schiefe zu korrigieren, ihre Koordination zu verbessern, ihren Körper besser zu spüren und mit "ihrem Menschen" eine partnerschaftliche und lustige Aufgabe zu meistern.



Bei diesem Seminar sind aktuell noch aktive Plätze buchbar.





September 2018:

09. - 16. September 2018 – Erlebnisfotografiereise auf Island mit Sandra Fencl und Eva Frischling



Wir haben für Dich die perfekte Islandreise zusammen gestellt - Reiten, Fotografieren, Sightseeing, Schafabtrieb, Island pur! Das wird DAS PFERDEABENTEUER DEINES LEBENS!



Gerne sende ich dir eine detaillierte Programmbeschreibung unserer gemeinsamen Reise zu! Sende einfach eine





Oktober 2018:

18. - 23. Oktober 2018 – *NEU* TRAIN THE TRAINER! Intensivcoaching für Trainerinnen und Trainer aus dem Pferdesport. Ganzheitliches Coaching von A-Z!

Eine Kleingruppe, bestehend aus aktiven Reitlehrern, Trainern, Ausbildern und Therapeuten wird in diesen 6 intensiven Seminartagen von mir geschult: von der ganzheitlichen Ausbildung von Pferd und Reiter, Didaktik im Reitunterrichtskontext, Weiterbildung in Bodenarbeit, Handarbeit, langer Zügel, klassische Dressur oder Freiarbeit, je nach Schwerpunkt der jeweiligen Person. INKLUSIVE Marketingberatung und Website-Analyse.



Dein Interesse ist geweckt?





November 2018:

08. - 15. November 2018 – Einwöchige Pferdefotografie- und Reitreise in Portugal!

Das Seminarjahr endet mit einer ganz besonderen Reise, von der ich jetzt schon träume und auf deren Teilnehmer ich mich jetzt schon freue!

Portugal - das Land der Entdecker - lädt uns ein seine schönste Seite kennen zu lernen. Vom Rücken der (wirklich noblen) Lusitanos, so wie auf unseren eigenen zwei Beinen, mit der Kamera vor der Nase! Ich zeige euch die schönsten Orte Portugals und coache euch währenddessen intensiv im Bereich der Pferde-, Landschafts- und Portraitfotografie!



Gerne lasse ich Dir





Alle Seminarbuchungen bitte, sofern nicht anders geschrieben, an info@sandrafencl.com senden. Gerne sende ich Euch auch noch weitere Informationen per Email unverbindlich zu.

Ab JETZT hast du die Möglichkeit das Onlineseminar zu kaufen! ICH FREU MICH WAHNSINNIG AUF DEN START AM 14. FEBRUAR 2018!

Schreib mir also am besten gleich eine E-Mail, wenn DU bei meinem Verlasspferde-Onlinekurs dabei sein möchtest! >>>>>>> ICH MÖCHTE MEIN PFERD ZUM VERLASSPFERD AUSBILDEN <<<<<<< PS. Du kennst eine Person die Dir am Herzen liegt und die der Inhalt dieser Infomail brennend interessiert? Dann lass ihr etwas Gutes zukommen und klicke ganz einfach HIER, um sie über Pferdegesundheit, tolle Pferdeprodukte und Events zu informieren.

http://www.sandrafencl.com

http://www.facebook.com/sandra.fencl

http://www.facebook.com/SandraFenclPhotography

http://www.facebook.com/pferdetherapie

http://www.facebook.com/groups/gesundespferd/

www.instagram.com/sandra.fencl





82008 Unterhaching

Mobil: 0163/75 85 137

http://www.sandrafencl.com

Österreich:

Waidachweg 32

5661 Rauris

Mobil: 0650/74 33 643

