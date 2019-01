Anzeige

SATTELDECKEN MIT "HERZ"...

DIE ANFÄNGE

„Begonnen hat alles mit einer besonderen Schabracke, die ich für mein eigenes – ebenso besonderes ;-) Pferd – genäht hatte.

Seitdem stelle ich in meiner kleinen Stoffwerkstatt „Herz & Hand“ in Kirchhain bei Marburg handgefertigte und veredelte Satteldecken, Schabracken, Sattelschoner und Ausreitdecken unter dem Logo „PEGASUS Satteldecken“ her.

Von edel bis lustig – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Materialien könnt ihr selbst aus einem breiten Angebot an Stoffen wählen oder einfach euren Lieblingsstoff zur Verfügung stellen. Von der Form der Decke über die Steppung bis zur Füllung kann alles frei gewählt werden. Und auch die Herstellung aus reinen Naturmaterialien (Wolle/Baumwolle/Wollfilz) ist möglich. Natürlich habe ich immer auch eine Auswahl an fertigen Schabracken im Geschäft.

ICH FREUE MICH AUF EUREN BESUCH AUF MEINER WEBSEITE

ODER IN MEINEM GESCHÄFT!“

Eleonore Pongratz

In Atelier entstehen unter den geübten Händen der Inhaberin Eleonore Pongratz nicht nur handgefertigte und veredelte Satteldecken in vielen kreativen Ausführungen, sondern auch: Sattelschoner, Longierunterlagen, (Maß-und Sonderanfertigungen), Abschwitz-und Ausreitdecken...

Auf Wunsch kann eine Satteldecke zum Beispiel auch individuell mit dem Namenszug des Pferdes o.ä. bestickt werden...

Wie man sieht, ist hier für jede Vorliebe etwas dabei...

"Satteldecken - mit Liebe, Herz... und von Hand"